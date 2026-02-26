La espera terminó para los fanáticos del ícono global: Ricky Martin anunció oficialmente su regreso a Sudamérica con su gira mundial “Ricky Martin Live 2026”, un espectáculo que cosecha críticas excelentes y estadios en el resto del mundo. A esta altura, el tour marcará el reencuentro del artista con su público rioplatense después de su última visita en 2023.

A partir del 7 de abril, el tramo sudamericano de la gira comenzará en Montevideo (Antel Arena), seguido por su show el 10 de abril en Asunción (Jockey Club). De todas maneras, el gran broche de oro para esta región será en Buenos Aires el 18 de abril, donde el Campo Argentino de Polo servirá de escenario para uno de los eventos más importantes del año.

Chayanne volvió a cantar en la Argentina y el Movistar fue una fiesta

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fiel a su reputación de showman incansable, Ricky Martin propone un viaje emocional y festivo. Su setlist promete no dejar a nadie sentado, alternando entre los himnos pop que definieron los 90 y 2000, como “Livin’ la Vida Loca” y “The Cup of Life”, y sus baladas más profundas como “Fuego de Noche, Nieve de Día”.

La gira forma parte de un tour mundial que ya tiene fechas fijas en México para marzo de 2026

Ricky Martin compartió el anuncio en sus redes sociales, destacando el reencuentro con fans sudamericanos

La puesta en escena para su gira 2026 promete ser un espectáculo sin precedentes, combinando tecnología de vanguardia con talento en vivo. Su despliegue técnico incluye iluminación de última generación y visuales inmersivos que buscan envolver al público en cada tema, mientras la banda en vivo acompaña al artista con precisión y energía.

Se espera alta demanda dada la historia de sold-outs en la región

Así, el cuerpo de siete bailarines de élite aporta coreografías impactantes que complementan la fusión de ritmos latinos y globales. Dentro de su repertorio se abocará a sus clásicos como “Livin’ la Vida Loca” y “La Copa de la Vida”, hasta los éxitos más recientes, entre ellos “Vente Pa’ Ca” y “La Mordidita”.

Cuándo salen a la venta las entradas y dónde se pueden comprar

En el show en Buenos Aires, la venta de entradas se realizará de forma escalonada a través de la plataforma All Access. Su preventa exclusiva con Santander comenzará el lunes 2 de marzo a las 12:00 horas, permitiendo abonar hasta en seis cuotas sin interés. Ahora, la venta general se habilitará una vez agotada la preventa y aceptará todos los medios de pago.

Sin más, "Este tour es una celebración de la vigencia y la evolución constante de una figura que sigue siendo insustituible en la música latina", señalaron desde la producción del evento.

Un show con hits como "Livin' la Vida Loca", "La Copa de la Vida" y producción de alto nivel

Allí, con una energía que parece no agotarse con los años, Ricky Martin se prepara para demostrar una vez más por qué su relación con el público argentino es sencillamente inquebrantable.

MV

LT