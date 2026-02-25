Chayanne volvió a cantar en la Argentina y el Movistar fue una fiesta

Y el amor se renovó, con gritos y hasta con lujuria: Chayanne volvió a cantar en suelo argentino este martes 24 de febrero en el Movistar Arena (Humboldt 450, CABA), como parte de su ciclo de conciertos Bailemos Otra Vez Tour, que lo mantendrá por unos 20 días en el país. Pero no fue una noche más. El reencuentro era esperado tanto por los hombres y mujeres que llenaron el estadio como por el protagonista absoluto de la noche. Fueron seis largos años sin que el querido Elmer desplegara su arte, su simpatía, su picardía y su timidez sobre un escenario argentino. Y fue una noche de fiesta de principio a fin.

Chayanne salió pasadas las 21 para comenzar la fiesta haciendo sus clásicos reversionados en un estilo más roquero y enganchados, arrancando los primeros gritos de los espectadores. Así comenzó un baile que no se interrumpió ni siquiera con sus baladas más clásicas o las canciones de su último disco. Bailemos Otr Vez, Provócame (que volvería después a capella), Caprichosa o Atado a tu amor convivieron con Humanos a Marte y Madre Tierra, siempre cantados por las 14.000 personas que colmaron el Arena.

A puro baile y con su caudal vocal impecable, Chayanne tardó bastante en compartir lo que sentía con este reencuentro: había pasado media hora de show y de entrega total en el escenario cuando paró, aceptó los aplausos y los gritos de amor para responder con un "Las amo!", tocándose el corazón para completar con "Buenas noches Argentiiiiiiiiinaaaaaaaa, mi gente bonita, qué placer volverlas a ver, de verdad qué placer tan grande. Estoy emocionado de estar aquí con ustedes. quiero darles a todos la bienvenida, darles las gracias por venir a compartir con nosotros después de tantos años, es increíble. Este es mi primer show de esta temporada, se siente muy bonito. Gracias por recibirme en su tierra nuevamente. Todo esto, todo lo que ven aquí, todos nosotros, se ha hecho con amor, y esperamos este reencuentro. Todo es para ustedes así que, como siempre digo, ustedes manden que yo obedezco".

Y cumplió sobradamente con esa premisa: tuvo idas y vueltas picantes con la platea, con la confesión de "yo escucho todo, las escucho". Porque los gritos no sólo eran de "te amo", a lo que él respondía "yo también". Hubo frases más subidas de tono y se le veía en la cara que le daba vergüenza, con una sonrisa y agachando la cabeza cohibido. Constantemente tiraba besos personalizados hacia el campo y las plateas, saludaba y hacía contacto visual con los espectadores. Además, montado en una plataforma y subido a los laterales del escenario, saludó de cerca a las fans como el gran ídolo que es.

Pero el punto culminante de este ida y vuelta fue cuando dijo: "Todos tienen pareja para bailar sobre el escenario menos yo, ¿quién quiere venir a bailar conmigo?". Finalmente una espectadora subió, se sacaron fotos y bailaron. Ella representó a todas las espectadoras que fueron a verlo porque lo aman tanto como a sus canciones. El respondió "En mi corazón estoy bailando con todas".

Sin embargo, el momento más caliente de la noche fue cuando le cantaron "Papito" y él respondió diciendo que era hora de ir a dormir y que las iba a ir a arropar en la cama. "¡Miren lo que me hacen decir! ¡Me pervierten y me gusta!". Realmente un Chayanne inesperado.

Sin descuidar ningún detalle

No faltó el recuerdo al tiempo que Elmer Figueroa vivió en Buenos Aires: habló de la novela que hizo con Araceli González, de la grabación del clip de Torero, pidió que los hombres presentes lo invitaran a comer asado a sus casas y hasta preguntó quién compartiría una provoleta. "Venía en el avión pensando en todo eso, en los amigos, son muchos los recuerdos", se emocionó genuinamente.

Con una puesta en escena impactante, y pantallas enormes en todo el escenario y en los laterales para que los espectadores del fondo del estadio pudieran verlo, Chayanne brilló una vez más dando todo, bailando como siempre, cantando con la voz inalterable, acompañado por siete músicos, ocho bailarines y tres coristas, marcando que este inicio del Bailemos Otra Vez Tour es de una entrega y una calidad grupal que se agradece. Nos dieron momentos impactantes, otros cálidos y siempre liderados por el protagonista absoluto de la noche, un experimentado maestro de ceremonias que aquí se permitió jugar y divertirse, además de armar un set list de canciones clásicas y nuevas muy bien amalgamadas, algunas con un refresh a modo de innovación.

Porque Chayanne (un nombre que está registrado como marca) es todo lo bueno que se puede poner sobre un escenario: cálido, simpático, amoroso, cuidadoso, generoso, profesional, excelente bailarín, gran cantante, intérprete adorable y una persona humilde pese a ser un grande de la escena internacional. Esa humildad se nota cuando agradece por el nombre a todo el equipo que lo acompaña y a su discográfica de toda la vida, Sony Music. Algo que pocos artistas dicen en público.

"Quería verlos de nuevo y es por esto que la noche para mí ha sido inolvidable. Cada show es como si fuera el primero y este para mi ha sido memorable" se despidió. Hasta esta noche, mañana, 1, 4 y 7 de marzo en el Movistar Arena; 27 de febrero y 11 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba, y el cierre el 13 de marzo con un mega show en el Estadio de Vélez. Encontrá acá más info sobre las entradas.