Luego de presenciar la toma de juramento de legisladores en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei asistió este miércoles a las semifinales de la 132° edición del Abierto de Palermo entre UAE Polo y La Natividad-La Dolfina. Entre ovaciones del público, el mandatario lució un casco con la bandera argentina del equipo de su amigo Adolfo Cambiaso.

"Vengo a alentar al mejor de todos los tiempos", dijo sobre el jugador. Antes del encuentro, también se refirió a la polémica que envuelva a Claudio "Chiqui Tapia".

Javier Milei celebró el triunfo de La Natividad-La Dolfina, equipo de Adolfito Cambiaso.

Javier Milei junto a los jugadores de UAE Polo y La Natividad-La Dolfina tras el triunfo del equipo de Adolfo Cambiaso.

El Presidente llegó al Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio de Palermo, junto a su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. También fue acompañado por la diputada libertaria Lilia Lemoine y su realizador audiovisual Santiago Oria.

Milei ingresó a la cancha por el césped al ritmo de los Granaderos y escoltado por un fuerte operativo de seguridad. Fue recibido con aplausos y gritos de aliento desde el público ubicado en las gradas.

En particular, el público se expresó en contra “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), y le reclamaron a Milei “que se encargue” del dirigente. Según testigos, el mandatario habría respondido que “la Justicia se va a encargar de eso”.

Antes del comienzo del partido, el Presidente se ubicó en el palco oficial junto a su comitiva y conversó con Adolfo Cambiaso padre, el polista Gonzalo Pieres y el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya. Por su parte, Karina se acercó a la empresaria Bettina Bulgheroni, con quien mantiene una amistad.

Además de lucir un casco igual al de Cambiaso durante el encuentro, Milei también usó un sombrero para cubrirse del sol, al igual que Karina y Lemoine.

Lilia Lemoine, Karina Milei, Javier Milei y Benjamin Araya en el Abierto de Palermo.

Inicialmente, la disputa por el pase a la final del máximo campeonato de polo se iba a jugar el pasado sábado, pero fue pospuesta por mal tiempo. Ante la cancelación del partido, Cambiaso visitó a Milei y a otros miembros del Gabinete en Casa Rosada, junto a su esposa, la modelo María Vázquez. Durante la reunión, el mandatario libertario confirmó que asistiría al encuentro en Palermo.

Tras el triunfo de La Natividad-La Dolfina, Milei bajó hacia el césped y se abrazó con Cambiaso. Como agradecimiento, el jugador lo invitó a posar para una foto junto al resto del equipo.

