El 19 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Canuto IV de Dinamarca, monarca cristiano del siglo XI que gobernó con una fuerte impronta religiosa y murió asesinado durante una revuelta, convirtiéndose en uno de los pocos reyes venerados como mártir por la Iglesia.

San Canuto IV: poder político y fidelidad cristiana

Canuto nació hacia 1042 en Dinamarca, en una familia real marcada por la consolidación del cristianismo en Escandinavia. Según fuentes en inglés, asumió el trono en un período de transición, cuando el país aún combinaba tradiciones paganas con una fe cristiana en expansión.

Durante su reinado impulsó con firmeza la organización de la Iglesia danesa, promoviendo la construcción de templos, el sostenimiento del clero y la aplicación del diezmo. Textos italianos del Santi e Beati señalan que estas medidas, aunque buscaban fortalecer la vida religiosa, generaron tensiones con sectores de la nobleza y del campesinado.

San Canuto fue también un defensor del orden y de la justicia real. Fuentes anglófonas destacan que intentó limitar los abusos del poder local y reforzar la autoridad central, lo que provocó una fuerte oposición interna que derivó en una rebelión armada.

En 1086, Canuto se refugió en la iglesia de San Albano, en Odense, junto a su hermano y algunos fieles. Allí fue asesinado por los rebeldes mientras rezaba, hecho que marcó profundamente a la cristiandad danesa y selló su fama de mártir.

Tras su muerte, comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión, y su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Fue canonizado en 1101, convirtiéndose en el primer santo de Dinamarca y en un símbolo de la identidad cristiana del país.

San Canuto IV es venerado como modelo de gobernante que intentó ejercer el poder conforme a principios cristianos, aun a costa de su propia vida. Las oraciones dedicadas a él piden rectitud moral, justicia social y fidelidad a la fe en el ejercicio de responsabilidades públicas.

Además de San Canuto IV, el 19 de enero el calendario recuerda a otros santos y beatos de la tradición cristiana medieval. La fecha se sitúa en el tiempo ordinario, invitando a reflexionar sobre la vivencia concreta de la fe en la vida política y social.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de reyes santos y mártires como San Canuto puede evocarse en la Catedral Metropolitana, donde se reza especialmente por quienes ejercen funciones de gobierno y responsabilidad pública, en sintonía con el legado de este monarca mártir.