El 15 de enero de 2026, el santoral católico conmemora a San Mauro Abad, uno de los primeros y más destacados discípulos de San Benito de Nursia, considerado una figura fundamental en la expansión del monacato benedictino en Europa.

San Mauro Abad: obediencia, disciplina y vida monástica

San Mauro nació a comienzos del siglo VI en una familia romana noble. Según fuentes en inglés, fue confiado desde muy joven al cuidado de San Benito en el monasterio de Subiaco, donde recibió una formación espiritual basada en la oración, el trabajo y la obediencia.

La tradición benedictina lo presenta como ejemplo de obediencia absoluta. Textos italianos del Santi e Beati relatan el episodio en el que Mauro camina sobre las aguas para rescatar a un monje, obedeciendo sin dudar la orden de San Benito, gesto interpretado como signo de fe y confianza total.

Con el tiempo, San Mauro fue enviado a la Galia para fundar nuevos monasterios, contribuyendo a la difusión de la Regla de San Benito fuera de Italia. Fuentes anglófonas destacan que su labor fue decisiva para adaptar el monacato benedictino a distintos contextos culturales y geográficos.

Como abad, San Mauro se caracterizó por una disciplina equilibrada, combinando rigor espiritual con humanidad en el trato comunitario. Su liderazgo ayudó a consolidar comunidades estables que se convirtieron en centros de espiritualidad, cultura y asistencia social.

La figura de San Mauro adquirió gran popularidad en la Edad Media, especialmente en Francia e Italia. Fue invocado como protector contra enfermedades y como modelo de vida consagrada fiel y perseverante, valores centrales del ideal benedictino.

San Mauro murió hacia el año 580. Aunque algunos elementos de su biografía están envueltos en tradición monástica, su figura es reconocida por su influencia duradera en la historia del monacato occidental y en la organización de la vida religiosa comunitaria.

Las oraciones dedicadas a San Mauro Abad piden espíritu de obediencia, perseverancia en la vocación y equilibrio entre oración y trabajo. Es invocado especialmente por monjes, religiosos y quienes buscan una vida ordenada y fiel a sus compromisos.

Además de San Mauro Abad, el 15 de enero el calendario recuerda a otros santos y beatos vinculados a la vida monástica y a la Iglesia primitiva. La fecha se sitúa dentro del tiempo de Navidad, prolongando la reflexión sobre una fe vivida en comunidad y disciplina interior.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de San Mauro Abad puede evocarse en el Monasterio Benedictino de Santa María de Los Toldos —referente espiritual para la región— y en parroquias donde se promueve la espiritualidad benedictina, marcada por el silencio, la oración y el trabajo cotidiano.