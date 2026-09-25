El 25 de septiembre, el santoral católico conmemora la festividad de San Cleofás, insigne discípulo del siglo I mencionado explícitamente en el Evangelio. Hermano de San José según antiguas tradiciones eclesiales, este humilde caminante de Emaús consagró su existencia a dar testimonio glorioso de la Resurrección de Jesucristo ante las primeras comunidades cristianas de la antigüedad.

San Cleofás y el revelador encuentro con el Señor en el camino de Emaús

Mientras caminaba acongojado hacia Emaús tras la crucifixión del Maestro, tuvo el privilegio histórico de ser acompañado por el Salvador resucitado. Tras escuchar sus explicaciones sobre las Sagradas Escrituras, reconoció la divinidad de Jesús durante el fraccionamiento del pan, acontecimiento místico que transformó su desolación en una apasionada y renovada fidelidad evangélica.

La tradición martirial atestigua extraordinarios prodigios de sanación y conversiones multitudinarias derivadas de su incansable predicación en Judea. Las crónicas históricas de los primeros padres de la Iglesia documentan que su ferviente testimonio de fe atrajo la persecución de las autoridades locales, sufriendo un cruel martirio dentro de su propia casa por proclamar audazmente la verdad de Cristo.

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San Mauricio y la Legión Tebana, el valiente ejemplo de fe y martirio que desafió al Imperio romano

En la piedad contemporánea, es invocado universalmente como el bendito protector de los peregrinos, los caminantes y quienes atraviesan profundas dudas espirituales. Sus devotos acuden cotidianamente a su intercesión divina para solicitar claridad mental, fortaleza en las dificultades y consuelo familiar, confiando plenamente en la guía compasiva de la divina Providencia de Dios.

Las oraciones dedicadas al santo apelan a su célebre encuentro eucarístico para pedir una sincera conversión de corazón. Los fieles suelen rezar novenas e invocar su amparo durante el rezo del Santo Rosario, solicitando la gracia de contemplar la presencia real del Salvador en los sacramentos y mantener una constante vida de oración en el hogar.

Su inmortal legado continúa enseñando a la comunidad cristiana que la desesperanza se disipa mediante la meditación bíblica y la comunión fraternal. Venerado como un símbolo de la salvación del alma, San Cleofás motiva al pueblo creyente a cultivar un compromiso sincero con las obras de caridad, reconociendo a Jesucristo vivo en cada hermano necesitado.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al virtuoso obispo San Fermín de Amiens y a San Serapión de Alejandría. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras destacadas del calendario romano, como San Vicente de Paúl, San Cosme y San Damián, y San Lorenzo Ruiz, cuyos testimonios enriquecen profundamente la fe eclesial.

Para los devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar su memoria en la Parroquia San Pedro Telmo, ubicada en el histórico barrio de San Telmo (Humberto 1° 340). En este tradicional templo porteño, la comunidad custodia imágenes y altares dedicados a los discípulos de la primitiva Iglesia de Jerusalén.