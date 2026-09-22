El 22 de septiembre, el santoral católico conmemora la memoria de San Mauricio, heroico comandante de la célebre Legión Tebana durante el siglo III. Perteneciente al ejército romano, consagró su existencia a la fidelidad evangélica junto a sus soldados, prefiriendo el sacrificio martirial antes que rendir culto a los ídolos imperiales o perseguir a sus hermanos de fe.

San Mauricio y el heroico sacrificio de la Legión Tebana por Cristo

Nacido en la región del Alto Egipto, alcanzó el rango de primicerius al mando de una legión compuesta íntegramente por cristianos. Al ser desplegado en las Galias por orden del coemperador Maximiano, recibió la orden de sacrificar a los dioses paganos y reprimir a las comunidades locales, mandamiento que rechazó rotundamente en nombre del Santo Evangelio.

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Su valiente postura desencadenó la trágica decimación de sus tropas en la actual región suiza de Agaunum. A pesar de los crueles castigos impuestos, Mauricio animó a sus hombres a mantener una inquebrantable confianza en Dios, demostrando que el deber militar supremo no puede sobrepasar jamás los mandamientos divinos ni la salvación eterna del alma humana.

Los relatos antiguos atestiguan numerosos prodigios milagrosos y curaciones espontáneas ocurridas sobre la tumba de los mártires en los siglos posteriores. Su santuario se convirtió en un gran centro de peregrinajes de fe, atrayendo a miles de devotos que buscaban sanación física y la protección celestial del Santo Caballero ante guerras, injusticias y persecuciones.

En la piedad contemporánea, es venerado como santo patrono de los soldados, tejedores y enfermos de gota. Los fieles invocan su intercesión divina para pedir valentía espiritual ante las pruebas cotidianas, serenidad interior y fuerza moral para defender la verdad con caridad cristiana, manteniendo una constancia firme en la oración comunitaria e individual.

Las oraciones dedicadas a su memoria apelan a su nobleza militar y al coraje con que atestiguó su amor a Cristo. Sus devotos suelen rezar solicitando la gracia de la conversión de corazón, recordando que la verdadera victoria no consiste en las conquistas terrenales, sino en la entrega absoluta hacia la divina misericordia de Dios.

Su inmortal legado continúa inspirando a toda la Iglesia católica a cultivar un compromiso sincero con la justicia. Venerado como un pilar inmortal del testimonio martirial, San Mauricio demuestra que la fidelidad a Cristo supera cualquier poder terrenal, orientando la conducta de los creyentes hacia la plenitud celestial y la salvación del alma.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora a San Emeramo de Ratisbona, obispo y mártir, y a San Silvano. Asimismo, durante esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como San Pío de Pietrelcina, Nuestra Señora de la Merced y San Vicente de Paúl, cuyos testimonios de fe enriquecen profundamente a la comunidad creyente.

Para los devotos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en la Parroquia San Miguel Arcángel, ubicada en el céntrico barrio de San Nicolás (Suipacha 1235). En este histórico templo porteño, la comunidad custodia imágenes dedicadas a los santos militares y mártires del cristianismo, ofreciendo un espacio propicio para la oración.