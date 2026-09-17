San Roberto Belarmino, el docto cardenal jesuita que defendió la fe con profunda humildad

El 17 de septiembre, el santoral católico celebra la fiesta litúrgica de San Roberto Belarmino, insigne cardenal y presbítero de la Compañía de Jesús nacido en Montepulciano en 1542. Promulgado Doctor de la Iglesia, consagró su brillante inteligencia teológica a la defensa de la doctrina cristiana y al servicio humilde del pueblo creyente.

San Roberto Belarmino y su entrega incondicional a la verdad de la fe

Ingresó tempranamente en la orden jesuita, destacándose por su aguda elocuencia y una profunda austeridad monástica. Creado cardenal por el papa Clemente VIII, elaboró influyentes catecismos y tratados apologéticos que guiaron la renovación eclesial postridentina, defendiendo con caridad los dogmas católicos frente a las controversias teológicas europeas de su tiempo.

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Los relatos antiguos atestiguan extraordinarios prodigios de sanación y dones de consejo espiritual atribuidos a su santa imposición de manos. Pese a ocupar altísimos cargos en la Santa Sede, renunció al lujo cortesano, destinando todos sus ingresos a la caridad cristiana y al socorro de las familias empobrecidas durante las hambrunas.

En la piedad contemporánea, es venerado como patrono de los catequistas y canonistas. Los fieles invocan frecuentemente su intercesión divina para solicitar claridad teológica, firmeza intelectual y protección ante las dudas espirituales, encomendando a su amparo el discernimiento necesario para mantener una constante vida de oración en el hogar.

Las oraciones dedicadas a su memoria apelan a su sabiduría y humildad pastoral. Sus devotos suelen rezar novenas pidiendo la gracia de una sincera conversión de corazón, recordando que el verdadero conocimiento teológico debe transformarse siempre en amor fraterno y servicio desinteresado para la definitiva salvación del alma.

Su inmortal legado doctrinal continúa siendo un faro de luz para toda la Iglesia católica. Venerado como un modelo de fidelidad evangélica, San Roberto enseña que la grandeza de la inteligencia humana alcanza su máxima plenitud cuando se pone con absoluta sencillez al servicio del Evangelio y de la misericordia de Dios.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora a Santa Hildegarda de Bingen, mística y doctora de la Iglesia, y a San Saturnino. Asimismo, durante el transcurso de esta semana destacan figuras fundamentales del calendario romano, como San Jenaro de Benevento, San Mateo Apóstol y San Pío de Pietrelcina, cuyos virtuosos testimonios fortalecen a la comunidad creyente.

Para aquellos devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su gracia en el Colegio del Salvador y la Iglesia de San José, ubicada en el barrio porteño de Balvanera (Av. Callao 542). En este emblemático templo de los Padres Jesuitas, la comunidad custodia relicarios e imágenes sagradas dedicadas a sus insignes doctores.