El 16 de septiembre, el santoral católico conmemora la memoria litúrgica de San Cornelio papa, supremo pontífice y mártir de la Iglesia romana en el siglo III. Elegido obispo de Roma en el año 251 tras un prolongado período de sede vacante, consagró su pontificado a consolidar la unidad eclesial y ofrecer el perdón a los cristianos atribulados.

San Cornelio papa y su valiente defensa de la misericordia divina

Nacido en el seno de una ilustre familia romana, asumió la cátedra de San Pedro durante las cruentas persecuciones del emperador Decio. Su elección desató la oposición del antipapa Novaciano, frente a quien Cornelio defendió con firmeza la doctrina del perdón para los lapsi, aquellos fieles golpeados que habían claudicado en su fe bajo torturas.

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Su pontificado se distinguió por una profunda caridad cristiana y por promover la reconciliación sacramental de los penitentes sinceros. Con el valioso apoyo de San Cipriano de Cartago, celebró un importante sínodo en Roma que ratificó la absoluta misericordia de Dios, rechazando con contundencia las corrientes rigoristas que pretendían negar la absolución a los débiles.

La tradición eclesial atestigua extraordinarias curaciones milagrosas y prodigios espirituales atribuidos a su santa intercesión durante los momentos de epidemia y persecución. Su elocuente magisterio y sus cartas pastorales consolaban cotidianamente a los prisioneros, confirmándolos en la inquebrantable fidelidad evangélica y en la esperanza firme de la vida eterna junto a Cristo.

Exiliado por orden del emperador Galo a Centumcellae, sufrió los padecimientos del cautiverio hasta entregar su vida en el año 253, siendo considerado un verdadero mártir de la fe. Sus reliquias sagradas fueron trasladadas a las catacumbas de San Calixto, convirtiéndose de inmediato en un centro de intensos peregrinajes de fe para los creyentes.

En la actualidad, miles de fieles acuden a su intercesión divina para implorar la paz en las familias, la unidad de la comunidad eclesial y la fuerza interior para perdonar las ofensas. La piedad popular mantiene viva la tradición de encomendarse a su amparo mediante el rezo del Santo Rosario y novenas especiales.

Su imperecedero testimonio enseña al pueblo creyente que la verdadera grandeza espiritual nace de la humildad y la compasión hacia el prójimo sufriente. Venerado como un símbolo inmortal de la salvación del alma, San Cornelio continúa guiando a los cristianos hacia una constante vida de oración y un compromiso sincero con la Iglesia.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora a su fiel aliado San Cipriano de Cartago, obispo y mártir, y a Santa Eufemia de Calcedonia. Asimismo, durante esta semana se destacan figuras fundamentales del calendario romano, como San Roberto Belarmino, San Jenaro de Benevento y San Mateo Apóstol, cuyos testimonios enriquecen la fe de la comunidad.

Para los devotos de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y contemplar su memoria en la Parroquia San Pedro Telmo, ubicada en el histórico barrio de San Telmo (Humberto 1° 340). En este tradicional templo porteño, la comunidad custodia imágenes y altares dedicados a los primeros papas y mártires del cristianismo primitivo.