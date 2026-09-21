San Mateo Apóstol, el cobrador de impuestos que dejó todo para seguir el llamado de Cristo

El 21 de septiembre, el santoral católico celebra la fiesta solemne de San Mateo Apóstol, uno de los doce discípulos elegidos directamente por Jesucristo. Conocido originalmente como Leví, ejerció el oficio de publicano en Cafarnaún antes de experimentar una radical conversión de corazón al escuchar la voz del Maestro que lo llamaba a seguirlo.

San Mateo Apóstol y la valerosa transformación de su vida por el Evangelio

Perteneciente al gremio de los recaudadores tributarios, abandonó sus riquezas y su posición social tras responder de inmediato al llamado de Jesús. Su posterior banquete de despedida simbolizó la apertura del mensaje evangélico hacia los pecadores, consolidando un testimonio inmortal de fidelidad evangélica y renuncia a las vanidades terrenales para dedicarse de lleno al servicio de Dios.

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Inspirado por el Espíritu Santo, escribió el primer Evangelio según San Mateo, redactado originalmente en lengua aramea para demostrar a las comunidades judías que Jesús era el Mesías prometido. Su escrito bíblico enfatizó la relevancia de las obras de caridad, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y la definitiva salvación del alma humana.

Tras la Pentecostés, emprendió una incansable misión evangelizadora en regiones de Judea, Etiopía y Persia, logrando multitudinarias conversiones mediante la predicación elocuente y la realización de prodigios de sanación. La tradición martirial atestigua que sufrió el martirio junto al altar mientras celebraba los sagrados misterios, entregando su vida por amor a la verdad eclesial.

En la piedad contemporánea, es invocado universalmente como el santo patrono de los contadores, banqueros, profesionales de las finanzas y funcionarios impositivos. Los fieles acuden cotidianamente a su intercesión divina para solicitar honestidad en los negocios, prosperidad familiar y fortaleza espiritual, buscando mantener una constante vida de oración que resista las tentaciones del materialismo.

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Los devotos suelen rezar novenas y oraciones marianas solicitando la gracia de responder con prontitud ante la llamada de Cristo. A través del rezo del Santo Rosario, los creyentes piden su eficaz auxilio para superar la codicia, alcanzar la serenidad moral y cultivar un compromiso sincero con la caridad cristiana en favor del prójimo necesitado.

Su inmortal legado continúa enseñando a la comunidad cristiana que ningún pasado pecaminoso impide alcanzar la verdadera santidad bajo la mirada de la Divina Providencia. Venerado como pilar apostólico de la Iglesia universal, San Mateo demuestra que la verdadera riqueza consiste en entregarse plenamente a la palabra del Salvador para alcanzar la gloria celestial.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora a San Jonás, profeta del Antiguo Testamento, y a San Alejandro de Brescello. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras fundamentales del calendario romano, como San Pío de Pietrelcina, Nuestra Señora de la Merced y San Vicente de Paúl, cuyos testimonios enriquecen al pueblo creyente.

Para aquellos devotos que residen en la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su gracia en la Parroquia San Mateo Apóstol, ubicada en el barrio porteño de Liniers (Francisco de Viedma 6851). En este tradicional templo, la comunidad custodia imágenes veneradas y celebra solemnemente su fiesta patronal con misas especiales y momentos de adoración.