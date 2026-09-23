El 23 de septiembre, el santoral católico celebra la fiesta litúrgica de San Pío de Pietrelcina, célebre presbítero franciscano de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Nacido como Francesco Forgione en 1887, este humilde fraile italiano consagró su vida entera a la oración contemplativa, a la dirección espiritual de las almas y a la vivencia íntima del sufrimiento redentor de Cristo.

San Pío de Pietrelcina y la profunda mística de los sagrados estigmas

Desde su juventud en el convento capuchino de San Giovanni Rotondo, vivió acontecimientos místicos extraordinarios. En 1918 recibió los sagrados estigmas, convirtiéndose en el primer sacerdote en la historia de la Iglesia en llevar visiblemente en sus manos, pies y costado las marcas de la Pasión, heridas sangrantes que acompañaron su vida terrenal durante medio siglo exacto.

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La tradición histórica y sus biógrafos documentaron asombrosos prodigios de sanación, bilocación y capacidad para discernir los pensamientos ocultos de los penitentes. Miles de peregrinos viajaban desde tierras lejanas para asistir a sus celebraciones eucarísticas y acceder al sacramento de la reconciliación, donde el santo permanecía hasta catorce horas diarias atendiendo confesiones con inagotable paciencia.

Impulsado por su profunda compasión hacia el sufrimiento humano, promovió la fundación de la Casa Alivio del Sufrimiento, un imponente hospital considerado referencia médica internacional. Asimismo, creó los Grupos de Oración, redes de fieles laicos destinadas a difundir la práctica constante del Santo Rosario y fortalecer las obras de caridad fraterna en las comunidades locales.

En la piedad contemporánea, es invocado como un poderoso intercesor ante enfermedades complejas y crisis del espíritu. Sus devotos rezan fervorosas oraciones pidiendo la gracia de una profunda conversión de corazón y la paz interior, confiando en su célebre enseñanza de orar, esperar y no preocuparse para alcanzar la sanación y la definitiva salvación del alma.

Las plegarias dedicadas al santo capuchino apelan a su amor maternal por la Virgen María y su ejemplo de humildad eclesial. Mediante novenas y rosarios, la comunidad solicita su custodia celestial frente a las tribulaciones diarias, recordando que la verdadera fortaleza del cristiano nace de una sincera vida de oración y de la confianza absoluta en la divina misericordia de Dios.

Su inmortal legado espiritual continúa siendo un faro de fe para el mundo entero. Venerado como símbolo inmortal de fidelidad evangélica, el Padre Pío demuestra que las heridas del cuerpo y del alma encuentran su consuelo definitivo en el sacrificio pascual y en el amor fraterno desinteresado al servicio del prójimo necesitado.

La veneración a los otros santos del día y de la semana

En esta misma fecha, la liturgia conmemora al Papa San Lino, sucesor de San Pedro, y a Santa Tecla de Iconio. Asimismo, durante el transcurso de esta intensa semana se celebran figuras destacadas del calendario romano, como Nuestra Señora de la Merced, San Vicente de Paúl y San Cosme y San Damián, cuyos virtuosos testimonios enriquecen la fe del pueblo creyente.

Para los fieles de la Ciudad de Buenos Aires, es posible rendirle homenaje y pedir su bendición en el Santuario San Pantaleón, ubicado en el barrio porteño de Mataderos (Monte 6869). En este templo de profunda piedad popular, la comunidad custodia relicarios e imágenes dedicadas al Padre Pío, ofreciendo bendiciones e intenciones especiales por la salud de los enfermos.