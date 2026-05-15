Este 15 de mayo, el santoral católico rinde homenaje a San Isidro Labrador, un humilde trabajador del siglo XII nacido en Madrid. A diferencia de los grandes teólogos, Isidro alcanzó la santidad a través de la sencillez de la vida rural, demostrando que el cumplimiento fiel de los deberes diarios es un camino directo hacia la comunión con Dios.

San Isidro Labrador y el milagro de los ángeles en el campo castellano

La vida de Isidro estuvo marcada por una piedad profunda que despertaba recelo entre sus compañeros. Fuentes en italiano detallan que, mientras sus colegas lo acusaban de llegar tarde al trabajo por rezar, su patrón descubrió a ángeles arando la tierra en su lugar. Este prodigio confirmó que la devoción espiritual no resta eficacia al trabajo, sino que lo multiplica divinamente.

Investigaciones en inglés resaltan su inmensa caridad hacia los más desfavorecidos y los animales. Se narra que, durante un invierno crudo, Isidro compartió su escaso grano con pájaros hambrientos, viendo cómo el saco se rellenaba milagrosamente. Su existencia fue un testimonio de justicia social y respeto por la creación, mucho antes de las encíclicas modernas sobre la ecología cristiana.

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Otro milagro célebre fue el de la fuente de agua que hizo brotar en un campo seco para calmar la sed de su patrón. Crónicas hagiográficas europeas mencionan que su esposa, Santa María de la Cabeza, compartió su camino de perfección evangélica. Juntos formaron un hogar donde la hospitalidad era sagrada, convirtiendo su pobreza material en una inagotable riqueza espiritual para su comunidad.

Su cuerpo permanece incorrupto en la Colegiata de San Isidro en Madrid, habiendo sido visitado por reyes y papas a lo largo de los siglos. Fue canonizado en 1622 junto a gigantes como San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. San Isidro es considerado el protector de las cosechas y el modelo supremo para el laicado católico comprometido con la realidad.

La devoción actual se manifiesta en las "Bendiciones de Campos" que se realizan en todo el mundo agrícola. Los fieles acuden a su intercesión para pedir lluvias en tiempos de sequía y prosperidad en las labores rurales. Es el patrono de los ingenieros agrónomos y de quienes buscan integrar la fe en el mundo del trabajo cotidiano sin ruidos ni ostentaciones.

La oración dedicada a este santo labrador pide constancia: "Oh Dios, que en la humildad de San Isidro nos diste un ejemplo de vida laboriosa, concédenos que nuestro trabajo nos acerque más a ti". Los devotos suelen celebrar procesiones donde se pide por la paz social y el pan de cada día, confiando en que la providencia divina nunca falta.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Torcuato y sus compañeros, y a San Reticio de Autun. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Juan I, Papa, y a San Bernardino de Siena. Estas vidas, que van desde la misión primitiva hasta la elocuencia franciscana, ofrecen un testimonio de fidelidad heroica constante.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de profunda devoción en la Parroquia San Isidro Labrador, situada en el barrio de Saavedra (Av. San Isidro Labrador 4605). Asimismo, en la zona norte del Gran Buenos Aires, la imponente Catedral de San Isidro es el epicentro de las celebraciones anuales donde se honra al patrono de la diócesis.