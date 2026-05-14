ArTuc 2026: la feria que busca transformar el mercado del arte en el norte argentino

Del 25 al 28 de junio, la Sociedad Rural de Tucumán será sede de la primera edición de ArTuc 2026, una nueva feria de arte contemporáneo que nace con una ambición clara: promover un cambio estructural en el mercado del arte argentino.

Impulsada por los directores Fredesvinda Denis y Juan Grande, la iniciativa reunirá a más de 30 galerías y alrededor de 250 artistas visuales de distintas provincias del país. Pero más allá de las exposiciones, la propuesta apunta a enfrentar una de las principales problemáticas del sector: la escasez de compradores y la dificultad de sostener económicamente la producción artística.

En un contexto marcado por la crisis de muchas galerías y la precarización laboral de artistas, ArTuc propone ampliar el circuito tradicional del coleccionismo e incorporar nuevos actores al mercado, como empresarios, desarrolladores y públicos que históricamente permanecieron alejados del arte contemporáneo.

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Uno de los pilares centrales del proyecto será la formación de nuevos coleccionistas. A través de clínicas, conferencias y actividades educativas, la feria buscará derribar la idea del arte como un bien inaccesible y promoverlo como una inversión cultural posible. La intención es acercar herramientas a potenciales compradores y generar un vínculo más directo entre la comunidad y la producción artística.

“La feria no está pensada como un evento aislado, sino como el comienzo de una transformación”, sostienen desde la organización. En esa visión, Tucumán aparece como un territorio con tradición cultural y capacidad para convertirse en un nuevo polo de circulación artística en el país.

La primera edición ya confirmó la participación de numerosas galerías y espacios de arte. Por Tucumán estarán presentes Biomba Galería, Rusia/Galería, Consultorio, Nivel 2, Cova d’Art, Fausto Galería, Casa Aconquija, Estudio Abasto, Radar Galería, Galpón 20.99, Fulana Galería, Linde Contemporánea y Maleza Estudio, además de los proyectos emergentes Maskay Gallery y Divina Yunta.

También formarán parte de la feria galerías de otras provincias. Desde Salta llegarán BAC Galería, La Arte Galería y Mamoré Arte; desde Jujuy participarán Guilla Galería y Cobalto Espacio de Arte; mientras que Buenos Aires estará representada por Pólvora, El Local, Roseum Arte Contemporáneo, Crudo Arte Contemporáneo, Galería Víamonte, Gbelich Contemporáneo y Departamento 112.

La programación incluirá exposiciones, charlas, debates y espacios de encuentro destinados a fortalecer el vínculo entre el arte contemporáneo, el mercado y la comunidad. En un escenario donde abundan los artistas pero faltan compradores, ArTuc apuesta a instalar una nueva conversación: la del arte como motor económico, cultural y social para la región.

GR/AB