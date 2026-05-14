Este 14 de mayo, el santoral católico rinde homenaje a San Matías Apóstol, una figura esencial en la transición de la Iglesia primitiva tras la Ascensión. Su elección, relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, simboliza la continuidad apostólica y la restauración del colegio de los doce, pilares sobre los cuales se edificó la cristiandad universal.

San Matías y la misión de testigo tras la Pentecostés

La vida de Matías estuvo marcada por su fidelidad silenciosa desde el bautismo de Juan. Fuentes en italiano destacan que fue uno de los 72 discípulos enviados por Jesús, poseyendo una preparación espiritual única. Al ser elegido por sorteo frente a Bernabé, aceptó la misión con humildad, convirtiéndose en el portador oficial de la Palabra divina hacia los pueblos paganos.

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Investigaciones resaltan su labor evangelizadora en las regiones de Etiopía y Judea, donde se le atribuyeron milagros de conversión masiva. Se dice que tenía el don de expulsar demonios y de sanar a ciegos mediante la sola invocación del nombre de Cristo. Su predicación no se basaba en la elocuencia humana, sino en el poder del Espíritu.

Su martirio ocurrió alrededor del año 80 d.C., siendo apedreado y finalmente decapitado con un hacha en Jerusalén. Crónicas hagiográficas europeas mencionan que sus reliquias fueron trasladadas a Roma por Santa Elena y luego a Tréveris. San Matías es venerado hoy como el patrono de los alcohólicos y de quienes luchan contra la traición, ofreciendo esperanza y fortaleza interior.

La devoción actual se centra en pedir su intercesión para tomar decisiones difíciles bajo la voluntad de Dios. Es un modelo de cómo la gracia puede elevar a una persona común al rango de testigo de la verdad. Los fieles acuden a él para recuperar la paz tras una pérdida espiritual, confiando en que su protección apostólica guía los pasos hacia la luz.

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La oración dedicada a este apóstol resalta la elección divina: "Señor, que asociaste a San Matías al colegio de los apóstoles, concédenos por su intercesión que podamos experimentar siempre la misericordia de tu amor". Los devotos suelen rezar este día por las vocaciones sacerdotales, pidiendo que nunca falten obreros en la mies del Señor para continuar su obra.

Incluso después de siglos, su figura representa la victoria de la fidelidad sobre la traición. Su iconografía, que a menudo lo muestra con un libro y un hacha, recuerda a la Iglesia el costo del discipulado auténtico. San Matías es el guardián de la unidad eclesial, recordándonos que cada alma tiene un lugar específico y sagrado en el Reino.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Bonifacio de Tarso y a San Poncio de Cimiez. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Isidro Labrador, San Juan I, Papa, y a San Bernardino de Siena. Estas vidas, que abarcan desde el martirio hasta la predicación popular, ofrecen un testimonio de fidelidad heroica constante.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de oración en la Parroquia San Matías Apóstol, ubicada en el barrio de Belgrano (Vuelta de Obligado 3751). Allí, cada 14 de mayo, se celebran misas solemnes donde se pide por la unidad de las familias y se bendicen las manos de los trabajadores, siguiendo el ejemplo del apóstol de la Providencia.