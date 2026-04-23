Este 23 de abril, el santoral católico celebra la festividad de San Jorge, una de las figuras más icónicas y universales del cristianismo. Soldado del ejército romano en el siglo IV, Jorge nació en Capadocia y alcanzó altos rangos militares bajo el emperador Diocleciano. Sin embargo, su lealtad suprema pertenecía a Dios, lo que lo llevó a distribuir sus bienes entre los pobres y a confesar abiertamente su fe cristiana.

San Jorge y el legado de la lucha contra la injusticia

La vida de Jorge está envuelta en la famosa leyenda áurea, que narra su enfrentamiento con un dragón que aterrorizaba a una ciudad. Fuentes explican que esta narrativa es una poderosa alegoría de la victoria de la gracia sobre el pecado y la tiranía pagana. Jorge no solo salvó a la princesa, sino que utilizó el prodigio para convertir a miles de personas a la verdadera religión.

Su martirio fue testimonio de una resistencia física y espiritual asombrosa. Al negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos romanos, fue sometido a crueles tormentos, incluyendo la rueda de espadas y el envenenamiento, de los cuales salió milagrosamente ileso varias veces. Las crónicas hagiográficas destacan que su serenidad ante la muerte inminente por decapitación en el año 303 inspiró incluso a la emperatriz Alejandra a convertirse al cristianismo.

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Se le atribuyen innumerables milagros de protección militar y sanación de enfermedades graves a lo largo de los siglos. Es considerado el patrono de países como Inglaterra, Georgia y regiones como Cataluña. Para la caballería medieval, Jorge representaba el ideal del guerrero cristiano: valiente, casto y protector de los débiles. Su tumba en Lydda (Israel) se convirtió tempranamente en un centro de peregrinación internacional de gran importancia.

La devoción actual hacia San Jorge es masiva, siendo invocado como el protector contra las acechanzas del demonio y los enemigos visibles e invisibles. Es el patrono de los Boy Scouts y de los soldados, pero también de quienes enfrentan "dragones" modernos como la injusticia social o las adicciones. Su imagen, siempre victoriosa a caballo, recuerda a los fieles que ninguna batalla está perdida si se lucha bajo el estandarte de la Cruz.

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La oración dedicada al santo guerrero pide valor para el combate diario: "San Jorge, valiente caballero, por tu fe inquebrantable venciste al mal; alcánzanos del Señor la fuerza para superar nuestras tentaciones y la valentía para defender siempre la verdad". Los fieles suelen llevar su medalla como signo de protección y fe en la victoria final de la luz sobre las sombras del mundo.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Adalberto de Praga y a San Gerardo de Toul. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a San Marcos Evangelista y a San Pedro de San José Betancur. Estos testimonios, que abarcan desde el martirio hasta la evangelización, ofrecen a la comunidad cristiana modelos de entrega absoluta y sabiduría para afrontar los desafíos del presente.

En la Ciudad de Buenos Aires, el centro de devoción por excelencia es la Parroquia de San Jorge, de rito católico greco-melquita, ubicada en Salta 1171. Asimismo, en el barrio de Palermo, la Parroquia San Jorge (Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1261) recibe cada 23 de abril a miles de devotos que se acercan para bendecir sus espadas espirituales y pedir protección para sus hogares y familias.