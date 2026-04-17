Este 17 de abril, el santoral católico conmemora a San Aniceto, quien ejerció el pontificado en el siglo II. Originario de Siria, este Papa se distinguió por su espíritu de acogida y su esfuerzo por mantener la cohesión de la fe en una Roma que comenzaba a enfrentar las primeras corrientes gnósticas, consolidando la autoridad de la sede apostólica como centro de comunión.

San Aniceto y el diálogo por la unidad de la Iglesia primitiva

La vida de Aniceto estuvo marcada por el histórico encuentro con San Policarpo de Esmirna, discípulo directo de San Juan Evangelista. Ambos líderes discutieron la fecha de la celebración de la Pascua; aunque no llegaron a un acuerdo formal, Aniceto permitió que Policarpo celebrara la Eucaristía en su propia iglesia, dando un testimonio universal de caridad y respeto mutuo por encima de las diferencias rituales.

Fuentes resaltan que Aniceto fue un opositor valiente de las doctrinas de Valentín y Marción, quienes intentaban desvirtuar el mensaje evangélico. Se le atribuye la prohibición a los clérigos de llevar el cabello largo, buscando una distinción de humildad frente a las modas paganas de la época. Su liderazgo fue fundamental para establecer una disciplina eclesiástica que reflejara la sencillez de los primeros discípulos.

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San Hunna de Alsacia: la "lavandera santa" que encontró la perfección en el servicio

Aunque no existen relatos detallados de milagros espectaculares en vida, su mayor prodigio fue la preservación de la paz eclesial en un momento de gran fragilidad. Las crónicas hagiográficas destacan que su hospitalidad atraía a cristianos de todo el mundo conocido, convirtiendo a Roma en un refugio de fe. Su martirio, ocurrido bajo el emperador Marco Aurelio, fue el sello final de una vida entregada a la vigilancia espiritual.

Incluso siglos después, el descubrimiento de su sepulcro en las catacumbas de San Calixto reafirmó su importancia histórica. Se dice que sus reliquias emanaban una presencia sagrada que fortalecía a los cristianos perseguidos. Fue el primer Papa enterrado cerca de la tumba de San Pedro, simbolizando su papel como eslabón inquebrantable en la cadena de la sucesión apostólica que sostiene a la Iglesia universal.

La devoción actual hacia San Aniceto se centra en su papel como patrono de la unidad de los cristianos y de la hospitalidad. Los fieles acuden a él para pedir la gracia del diálogo y la capacidad de comprender a quienes tienen tradiciones distintas pero comparten la misma fe. Su figura enseña que la caridad debe ser siempre el vínculo de perfección que une a todos los miembros del Cuerpo de Cristo.

San Martín I: el Papa mártir que defendió la verdad frente al poder imperial

La oración dedicada a este santo Papa pide por la fidelidad doctrinal: "Señor, que en San Aniceto nos diste un pastor valiente y acogedor, concédenos que, a ejemplo suyo, sepamos defender la verdad de tu Evangelio con amor y trabajar incansablemente por la unidad de todos los creyentes". Los fieles suelen rezar especialmente por las misiones en Oriente, recordando el origen sirio del santo.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Roberto de Molesme y a San Pantagato de Vienne. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a San Expedito y a San Anselmo de Canterbury. Estas vidas, marcadas por la reforma monástica y la sabiduría teológica, ofrecen a la comunidad cristiana ejemplos variados de cómo servir a Dios con inteligencia y fervor.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de recogimiento en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Junín 1904), donde se valora la herencia de los primeros siglos de la cristiandad. Asimismo, en la Catedral Metropolitana, se suele rendir homenaje a los antiguos pontífices que, como San Aniceto, cimentaron las bases de la liturgia y la comunión que hoy disfrutamos.