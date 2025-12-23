El 23 de diciembre, el santoral católico conmemora a San Juan de Kety, también conocido como San Juan Cancio, sacerdote del siglo XV y una de las figuras intelectuales más respetadas de la Europa medieval tardía. Su vida unió enseñanza universitaria, profunda fe cristiana y un compromiso concreto con los pobres.

San Juan de Kety: fe, conocimiento y servicio cotidiano

Juan de Kety nació en 1390 en Polonia y se formó en la Universidad de Cracovia, una de las instituciones académicas más prestigiosas de su tiempo. Según fuentes en inglés como la Catholic Encyclopedia, destacó por su brillantez intelectual y fue ordenado sacerdote mientras desarrollaba una intensa actividad docente en filosofía y teología.

Durante décadas ejerció como profesor universitario, pero llevó una vida marcada por la austeridad y la sencillez. Textos italianos del Santi e Beati señalan que repartía gran parte de sus ingresos entre los pobres, conservando para sí únicamente lo indispensable, y vivía con una disciplina casi monástica en medio del ámbito académico.

San Juan de Kety fue también un peregrino incansable. Realizó varios viajes a pie a Roma y a otros centros de peregrinación, experiencias que reforzaron su espiritualidad y su visión pastoral. Estas caminatas eran para él espacios de oración, penitencia y encuentro con los más necesitados.

Su fama de santidad se extendió incluso entre estudiantes y colegas, que lo reconocían como un hombre justo, paciente y profundamente misericordioso. Se le atribuyen gestos de restitución pública cuando creía haber cometido alguna injusticia, aun mínima, lo que reforzó su reputación de integridad moral absoluta.

La devoción a San Juan de Kety lo presenta como patrono de estudiantes, docentes y académicos. Las oraciones asociadas a su memoria piden claridad intelectual, humildad en el conocimiento y coherencia entre fe y razón. En fuentes en inglés se lo define como un modelo de “santidad ordinaria vivida con excelencia”.

Canonizado en el siglo XVIII, su figura sigue siendo referencia en el ámbito universitario católico. Su legado demuestra que el estudio puede ser también una forma de servicio espiritual y que el conocimiento alcanza plenitud cuando se pone al servicio del bien común.

Además de San Juan de Kety, el 23 de diciembre el calendario recuerda a otros santos y beatos de la tradición cristiana. La semana litúrgica se inscribe en los últimos días del Adviento, junto a celebraciones recientes como San Pedro Canisio y San Domingo de Silos, en la antesala inmediata de la Navidad.

En la Ciudad de Buenos Aires, la memoria de San Juan de Kety puede evocarse en la Basílica de San José de Flores, donde se promueve la formación intelectual y espiritual de laicos y sacerdotes, en sintonía con el legado de este santo universitario y pastor.