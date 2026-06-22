Este 22 de junio, el santoral católico rinde homenaje a una de las figuras más valientes de su historia, San Juan Fisher, quien junto a su contemporáneo Santo Tomás Moro, entregó su vida en defensa de la Iglesia. En una época de profundas crisis políticas y religiosas, su testimonio se alza como un faro de integridad moral y fidelidad absoluta al Romano Pontífice.

La vida y el martirio de San Juan Fisher, defensor de la verdad

Nacido en Beverley en 1469, Fisher se convirtió en un brillante teólogo y canciller de la Universidad de Cambridge antes de ser nombrado Obispo de Rochester. Su vida estuvo marcada por una profunda austeridad, una dedicación incansable al estudio de las Sagradas Escrituras y un amor inquebrantable hacia las almas que le habían sido confiadas en su diócesis.

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Cuando el rey Enrique VIII buscó la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, Fisher se opuso con firmeza. Su defensa del vínculo matrimonial y de la autoridad papal frente al Acta de Supremacía lo enfrentó directamente con la corona británica, convirtiéndolo en un objetivo prioritario para el monarca, quien no toleraba ningún tipo de disidencia.

Su rechazo a jurar el cargo que reconocía al rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra provocó su encarcelamiento en la Torre de Londres. Durante su cautiverio, el Papa Paulo III lo nombró cardenal, un gesto que enfureció aún más a Enrique VIII, quien aceleró el juicio por traición que finalmente lo condenaría a la muerte.

El 22 de junio de 1535, Juan Fisher fue decapitado en Tower Hill, mostrando una serenidad admirable y perdonando a sus ejecutores en el patíbulo. Su cabeza fue expuesta en el Puente de Londres, pero la devoción popular y los supuestos hechos milagrosos que rodeaban su memoria obligaron a las autoridades a retirarla poco tiempo después.

La devoción actual celebra su legado como el patrono de los defensores de la fe y la libertad de conciencia frente a los abusos del poder temporal. Las oraciones a San Juan Fisher suelen implorar el don de la fortaleza espiritual, la coherencia de vida y la valentía para defender la verdad doctrinal en tiempos de confusión.

Además de estos gigantes, el calendario litúrgico de esta semana conmemora a San Paulino de Nola en esta misma fecha, a San Juan Bautista el 24 de junio en su solemnidad del nacimiento, y a los grandes pilares de la Iglesia universal, San Pedro y San Pablo, cuyos martirios y legados fundamentales recordaremos con solemnidad el próximo 29 de junio.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden acercarse a honrar la memoria y pedir la intercesión de Santo Tomás Moro, su compañero de martirio, en la Parroquia San Tomás Moro, ubicada en el barrio de Colegiales (calle General Ramón Freire 2420), un espacio de oración y reflexión dedicado a preservar el legado de estos santos mártires ingleses.