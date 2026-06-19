Cada 19 de junio, la Iglesia universal conmemora en su santoral católico la solemnidad de San Romualdo, abad y fundador de la Orden de la Camáldula. Nacido en el seno de la nobleza de Rávena hacia el año 951, este gran místico italiano consagró su existencia a la búsqueda absoluta de Dios a través del silencio eremítico, transformándose en uno de los reformadores más influyentes de la vida monástica medieval.

San Romualdo: El maestro de la contemplación y sus milagros en la Camáldula

La juventud de San Romualdo dio un giro radical tras presenciar un trágico duelo familiar. Horrorizado por la violencia del mundo secular, decidió ingresar al monasterio benedictino de San Apolinar en Clase. Buscando una ascesis aún más rigurosa, se retiró posteriormente a los bosques de Venecia para aprender la estricta disciplina eremítica bajo la guía del sabio ermitaño Marino.

A lo largo de sus viajes por la península itálica, fundó numerosos eremitorios, siendo el más célebre el de Camaldoli, en la Toscana. Allí diseñó un estilo de vida único que armonizaba la soledad del ermitaño con la obediencia comunitaria. Sus monjes, vestidos con hábitos blancos, se dedicaban por completo a la salmodia, el trabajo manual y la contemplación divina en celdas separadas.

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Las crónicas eclesiásticas antiguas le atribuyen extraordinarios carismas y milagros durante sus misiones de reforma. Se documentó su capacidad para leer los corazones y expulsar espíritus malignos con la sola imposición de sus manos. Asimismo, la tradición narra que poseía el don de lágrimas perennes y que lograba predecir eventos futuros mediante visiones místicas directas durante sus prolongados ayunos.

La devoción actual hacia este maestro de la oración interior se mantiene viva en los monasterios camaldulenses de todo el mundo. Los fieles recurren a su intercesión para hallar la paz mental y la fortaleza espiritual en tiempos de agitación, valorando su famosa "Breve Regla", un método directo de meditación centrado en vaciar el ego para llenarse del amor de Cristo.

Para honrar su memoria, la Iglesia conserva una antigua oración litúrgica dedicada al santo: "Señor Dios, que por medio de San Romualdo renovaste en tu Iglesia la vida eremítica, concédenos que, negándonos a nosotros mismos para seguirte, podamos alcanzar la alegría de tu reino celestial". Su fallecimiento ocurrió en absoluta soledad el 19 de junio de 1027 en el monasterio de Castro de Petriolo.

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El Papa Clemente VIII canonizó oficialmente a este gran reformador en el año 1595, trasladando sus reliquias incorruptas a la iglesia de San Biagio en Fabriano. Su figura perdura como un recordatorio elocuente de que, en medio del ruido del mundo moderno, el silencio del corazón sigue siendo el camino más seguro para el encuentro íntimo con lo divino.

Además de este santo abad, el santoral recuerda hoy a los mártires milaneses San Gervasio y San Protasio, y a la mística Santa Juliana Falconieri. Durante esta semana de junio, la cristiandad también celebra la memoria litúrgica del joven San Luis Gonzaga el viernes y la gran solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista el próximo lunes.

En la Ciudad de Buenos Aires, los devotos de la espiritualidad monástica y contemplativa pueden encomendarse a la intercesión de este santo visitando la Basílica del Santísimo Sacramento (San Martín 1039, Retiro). Este imponente templo, dedicado a la adoración perpetua y al recogimiento espiritual, ofrece un entorno de profundo silencio ideal para meditar bajo el ejemplo de oración de los grandes eremitas.