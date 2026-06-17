La Orquesta Estable del Teatro Colón interpretará Carmina Burana en una única función en el Palacio Libertad

Carmina Burana, la cantata escénica para solistas, coro y orquesta que Carl Orff imaginó en 1935, se presentará en el Palacio Libertad el próximo viernes 17 de julio a las 20:00 horas.
La Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, junto con el Coro Estable, el Coro Estable Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y solistas como Laura Rizzo (soprano), Ricardo González (tenor) y Fabian Veloz (barítono) pondrán en escena esta presentación excepcional, una de las obras más impactantes del repertorio sinfónico-coral.
Las localidades se podrán adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171 de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17 o por Internet ingresando www.teatrocolon.org.ar.
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Programa
Carmina Burana, cantata escénica para solistas, coro y orquesta.
Composición musical: Carl Orff.
Orquesta Estable del Teatro Colón y Coro Estable del Teatro Colón: Director, Miguel Martínez.
Coro Estable Polifónico Nacional y Coro Nacional de Niños: Dirección musical, Carlos Vieu.
Solistas
Laura Rizzo (soprano)
Ricardo González (tenor)
Fabian Veloz (barítono)
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