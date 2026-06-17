miércoles 17 de junio de 2026
CULTURA
Próximo viernes

La Orquesta Estable del Teatro Colón interpretará Carmina Burana en una única función en el Palacio Libertad

Bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, junto con el Coro Estable, el Coro Estable Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y solistas como Laura Rizzo (soprano), Ricardo González (tenor) y Fabian Veloz (barítono) pondrán en escena una de las obras más impactantes del repertorio sinfónico-coral.

Carmina Burana en el Teatro Libertad 17062026
Carmina Burana en el Teatro Libertad | Teatro Colón
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Carmina Burana, la cantata escénica para solistas, coro y orquesta que Carl Orff imaginó en 1935, se presentará en el Palacio Libertad el próximo viernes 17 de julio a las 20:00 horas.

La Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, junto con el Coro Estable, el Coro Estable Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y solistas como Laura Rizzo (soprano), Ricardo González (tenor) y Fabian Veloz (barítono) pondrán en escena esta presentación excepcional, una de las obras más impactantes del repertorio sinfónico-coral.

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Carmina Burana en el Teatro Libertad 17062026

Las localidades se podrán adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171 de lunes a sábado de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17 o por Internet ingresando www.teatrocolon.org.ar.

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Carmina Burana en el Teatro Libertad 17062026

Programa

Carmina Burana, cantata escénica para solistas, coro y orquesta.

Composición musical: Carl Orff.

Orquesta Estable del Teatro Colón y Coro Estable del Teatro Colón: Director, Miguel Martínez.

Coro Estable Polifónico Nacional y Coro Nacional de Niños: Dirección musical, Carlos Vieu.

Solistas
Laura Rizzo (soprano)
Ricardo González (tenor)
Fabian Veloz (barítono)

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