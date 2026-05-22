El 22 de mayo el santoral católico conmemora a una de las figuras más veneradas y queridas por la cristiandad global: Santa Rita de Casia. Nacida en Umbría, Italia, bajo el nombre de Margherita Lotti, su existencia estuvo marcada por el sufrimiento y una entrega absoluta a Dios, transformándose en un faro de devoción y esperanza eterna.

La milagrosa vida de Santa Rita de Casia y su entrega mística

La juventud de la santa estuvo definida por la obediencia familiar. Aunque deseaba ingresar al convento, aceptó un matrimonio complejo con Paolo Mancini. Durante dieciocho años sufrió maltratos, pero respondió con constante oración y virtudes heroicas, logrando finalmente la conversión total de su esposo antes de que este fuera trágicamente asesinado debido a las enemistades políticas locales.

Tras la dolorosa muerte de su marido, sus dos hijos juraron venganza bajo la ley de la vendetta. Ante el temor de que cometieran un pecado mortal, la santa suplicó a Dios que intercediera; ambos jóvenes enfermaron y fallecieron en paz espiritual. Viuda y sin hijos, ingresó milagrosamente al monasterio agostiniano de Casia gracias a sus santos protectores.

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En la vida conventual, su misticismo se profundizó notablemente. Pidió compartir el sufrimiento de Jesús y recibió el estigma de una espina de la corona de Cristo en su frente, herida que llevó con absoluta paciencia durante quince años. Sus días concluyeron tras padecer tuberculosis, dejando un legado de milagros extraordinarios que asombraron al mundo entero.

Múltiples prodigios consolidaron su patronazgo sobre las causas imposibles. Desde las abejas que rodearon su cuna sin dañarla, hasta la vid seca que floreció por su obediencia y las rosas que brotaron en pleno invierno helado antes de morir. Su cuerpo permanece incorrupto en la basílica italiana, atrayendo a millones de peregrinos anualmente.

Hoy en día, la devoción popular la invoca en conflictos matrimoniales, infertilidad y situaciones humanas desesperadas. Los fieles le rezan con profunda confianza buscando su intercesión ante Dios. El aroma de las rosas sigue siendo el símbolo universal de su presencia consoladora, recordándonos que ninguna circunstancia es completamente inaccesible para la gracia divina y el amor sincero.

En esta misma fecha, el calendario litúrgico recuerda también a otras figuras relevantes como San Basilisco de Comana y Santa Julia de Córcega. Asimismo, durante esta semana de celebraciones religiosas, la Iglesia Católica conmemora la memoria de San Cristóbal de Magallanes y el misterio litúrgico de la Ascensión del Señor en diversas comunidades.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden acudir a venerarla especialmente en el Santuario Santa Rita de Casia, ubicado en el barrio de Villa del Parque. Este templo se convierte cada 22 de mayo en el epicentro de la fe porteña, donde miles de devotos se acercan con rosas para agradecer y pedir milagros.