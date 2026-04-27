Este 27 de abril, el santoral católico celebra la festividad de Santa Zita, una mujer laica del siglo XIII que alcanzó la santidad a través de la vida ordinaria y el servicio doméstico. Nacida en una familia campesina de la Toscana, comenzó a trabajar a los 12 años para la familia Fatinelli en Lucca, donde permaneció durante 48 años, demostrando que la perfección cristiana no requiere del retiro monástico, sino de un corazón entregado a Dios.

Santa Zita y el milagro de los panes convertidos en flores

La vida de Zita estuvo marcada por una disciplina espiritual rigurosa y un amor infinito hacia los pobres. Fuentes detallan que a menudo regalaba su propia comida o la ropa de sus patrones a los hambrientos. Un relato famoso narra que, al ser sorprendida por su señor llevando pan oculto en su delantal para los necesitados, el pan se transformó milagrosamente en rosas frescas, un prodigio que silenció toda acusación.

A pesar de sufrir burlas iniciales por parte de sus compañeros de trabajo debido a su fervor religioso, su paciencia y honestidad terminaron por ganarse el respeto absoluto de la familia Fatinelli. Se le atribuyen milagros vinculados a la multiplicación de los suministros del hogar cuando estos eran compartidos con caridad. Las crónicas hagiográficas destacan que los ángeles solían ayudarla en sus tareas domésticas cuando ella se encontraba absorta en la oración profunda.

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Incluso en vida, Zita fue consultada por nobles y prelados debido a su sabiduría práctica y espiritual. Tras su muerte en 1272, su fama de santidad se extendió tan rápidamente que la ciudad de Lucca la aclamó como su protectora. Su cuerpo, que permanece incorrupto en la Basílica de San Frediano, ha sido objeto de estudios científicos modernos que confirman la preservación asombrosa de sus restos, sirviendo como testimonio físico de su especial vínculo con la divinidad.

La devoción actual hacia Santa Zita la sitúa como la patrona de las trabajadoras del hogar, las ama de llaves y los panaderos. También se la invoca frecuentemente para encontrar objetos perdidos, especialmente llaves, debido a su cargo como jefa de los sirvientes. Su figura es un modelo de dignidad laboral, recordando que todo trabajo, por humilde que sea, posee un valor sagrado cuando se realiza con justicia, amor y una intención recta.

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La oración dedicada a esta santa toscana pide la gracia de la diligencia: "Santa Zita, tú que encontraste a Dios en la limpieza y el servicio, enséñanos a santificar nuestras tareas diarias y a ser generosos con quienes tienen menos que nosotros". Los fieles suelen rezar este día por las condiciones dignas de todos los trabajadores manuales, pidiendo que su intercesión proteja los hogares y fomente la paz en las relaciones laborales.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Pedro Armengol y a San Simeón de Jerusalén. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Marcos Evangelista, Santa Catalina de Siena y San Pío V. Estos testimonios, que abarcan desde el martirio hasta el doctorado de la Iglesia, ofrecen a los creyentes una visión completa de la caridad y el valor de la fe en la vida cotidiana.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de devoción en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced (Reconquista 469), donde se resalta el papel de la mujer en la construcción de la sociedad cristiana. Asimismo, en la Basílica de Nuestra Señora del Socorro (Juncal 876), se suele pedir por la protección de quienes trabajan en el servicio doméstico, bajo la amorosa mirada de Santa Zita.