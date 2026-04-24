Este 24 de abril, el santoral católico celebra la memoria de San Fidel de Sigmaringen, el primer mártir de la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe. Nacido en Alemania a finales del siglo XVI, Fidel comenzó su carrera como un exitoso abogado conocido por defender gratuitamente a los necesitados, antes de responder al llamado de la vida religiosa en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos.

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La vida de Fidel estuvo marcada por una profunda austeridad y un celo incansable por la reconciliación de los cristianos durante la Reforma Protestante. Enviado a la región de los Grisones en Suiza, sus sermones destacaban por una lógica aplastante unida a una dulzura evangélica que lograba numerosas conversiones. Fuentes resaltan que siempre antepuso el diálogo y la oración frente a la violencia de su época.

Su martirio ocurrió en 1622, cuando fue atacado por un grupo de opositores tras terminar de predicar en Seewis. Las crónicas hagiográficas europeas detallan que, al ser instado a renunciar a su fe para salvar su vida, respondió con firmeza: "He venido a extirpar el error, no a aceptarlo". Murió de rodillas, perdonando a sus asesinos mientras recibía golpes de espada y mazas, sellando su testimonio con su propia sangre.

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Se le atribuyen milagros vinculados a la curación de enfermos incurables y a la protección de las misiones católicas en territorios de conflicto. En vida fue famoso por su capacidad de predecir el futuro y por su don de lágrimas durante la celebración de la Eucaristía. Tras su muerte, su tumba en la catedral de Coira se convirtió en un sitio de prodigios físicos, consolidando su fama como intercesor poderoso ante Dios.

La devoción actual hacia San Fidel de Sigmaringen se centra en su papel como patrono de los abogados y de los juristas. Es un modelo para quienes trabajan por la justicia social y la unidad de la Iglesia en contextos de pluralismo religioso. Los fieles acuden a él para pedir coherencia de vida y valentía para defender sus principios morales frente a las presiones externas, siguiendo su ejemplo de integridad heroica.

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La oración dedicada a este mártir capuchino resalta la fidelidad: "Oh Dios, que concediste a San Fidel el honor de morir por la fe, concédenos que, encendidos por su mismo amor, podamos servirte con fidelidad hasta la muerte". Los devotos suelen pedir su ayuda para tener una fe inquebrantable y un corazón siempre abierto a la caridad con quienes piensan de manera diferente, buscando siempre la verdad.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Benito Menni y a Santa María de Santa Eufrasia Pelletier. Durante esta semana, la comunidad celebra además a San Marcos Evangelista y a Santa Catalina de Siena. Estas vidas, ricas en carismas de sanación y liderazgo espiritual, ofrecen a los creyentes una guía diversa para transitar el camino de la santidad en medio de los desafíos modernos.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de oración en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (Av. Gaona 2658), vinculada a la tradición capuchina. Asimismo, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya (Esquiú 1280), los frailes mantienen viva la devoción a sus mártires, ofreciendo un entorno de silencio para meditar sobre el legado de San Fidel.