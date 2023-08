Se entregaron los Premios "María Guerrero", un reconocimiento a la excelencia de la actividad teatral

Los Premios “María Guerrero” se otorgan desde 1985 y figuran entre los galardones más importantes y codiciados del ámbito escénico. En 2018 se interrumpió la entrega de los premios que llevan el nombre de la gran actriz española por cuya iniciativa se construyó el Teatro Nacional Cervantes (TNC), que desde 1926, forma parte del Estado Argentino, a través del Ministerio de Cultura.

La ceremonia de entrega de los Premios María Guerrero se realizó el miércoles 2 de agosto en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

La edición 2022 contó con más de 120 nominados y nominadas en 21 categorías.

“Como me dijo el otro día Gaby Fernández, es mucho más cachondo estar para el Premio Revelación pero bueno, hacemos lo que podemos”, comenzó Mauricio Kartun su agradecimiento del Premio a la Trayectoria, arrancando la risa de un público que colmó hasta el final la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

Reconocimiento 'Trayectoria' a Mauricio Kartun.

"Cuando uno trabaja un tiempo en el teatro se da cuenta rápidamente que, en realidad, de lo que se trata el teatro es de una extraordinaria, singular, maravillosa maquinaria comunitaria. Un premio de estos no deja de ser, al fin y al cabo, un premio a la ruedita. Un premio al engranaje. Cuando uno lo entiende puede confiar en la máquina y fluir en ella. Cuando uno no lo entiende, quedamos atrapado en la impotencia idiota de creernos motor y nos la pasamos acelerando, llenando todo de humo y haciendo ruido y no vas a ningún lado porque en realidad, de lo que se trata, es de combinarte con el resto de las rueditas. Con cada una de esas piezas, de esos engranajes con los que compartí cada uno de los trabajos que me trajeron hasta aquí, comparto este premio. Confíen en la máquina", dijo Mauricio Kartun al recibir la estatuilla, y celebró el regreso de este premio.

La ceremonia de entrega de premios se realizó con música de piano en vivo durante todo el evento y la fresca conducción de Los Pipi (los actores y directores Matías Milanese y federico Lehmann), acompañados por el elenco de Las jóvenes promesas.

"Brindo por un teatro que nos retorne siempre a casa", dijo Pompeyo Audivert, uno de los ganadores del premio por Actuación Protagónica por Habitación Macbeth.

Lorena Vega, la otra ganadora del mismo premio, resaltó el nivel actoral que tenemos en nuestro país: "No demos tregua porque poder seguir haciendo nuestro laburo cambia el mundo, no tengo dudas de eso", dijo una de las protagonistas de *Las Cautivas".

Diana Szeinblum ganó el premio de Danzas y Artes del movimiento por la coreografía, dramaturgia y dirección de Obra del Demonio - Invocación XI Bausch y recordó que, en 100 años, esa fue la primera producción de danza que se realizó en el Cervantes. La artista pidió por un cupo de una producción de danza por año en el Teatro Nacional Cervantes.

Emiliano Dionisi pidió por más teatro para las infancias y adolescencias; y porque las obras para estos públicos duren más que las dos semanas de las vacaciones de invierno, cuando subió al escenario a recibir su estatuilla por la autoría y dirección de Sueño y Recuerdos a la hora de la siesta.

Lorena Vega: "No demos tregua porque poder seguir haciendo nuestro laburo cambia el mundo, no tengo dudas de eso"

Todos los Premios María Guerrero edición 2022

DIRECCIÓN

Claudio Martínez Bel, por Olvídate del matadero

DRAMATURGIA

María Marull y Paula Marull, por Lo que el río hace

ACTUACIÓN PROTAGÓNICA/CO-PROTAGÓNICA

Pompeyo Audivert, por Habitación Macbeth

Lorena Vega, por Las cautivas

ACTUACIÓN de REPARTO

Lucía Adúriz, por Luntai y Pampa Escarlata

Mariano Saborido, por Lo que el río hace

ACTUACIÓN REVELACIÓN

Gabi Parigi, por Consagrada

Julián Ponce Campos, por Los finales felices son para otros

ACTUACIÓN UNIPERSONAL

Pablo Finamore, por Olvídate del matadero

Miriam Odorico, por Una

Julian Kartun en los Premios María Guerrero

ADAPTACIÓN

Pompeyo Audivert, por Habitación Macbeth

TRADUCCIÓN

Giampaolo Samá, por Una

ESCENOGRAFÍA y DISEÑO ESPACIAL

Micaela Sleigh, por Los finales felices son para otros, La Gran Renuncia, Las manos sucias, Conurbano cotidiano y La vida sin ficción

ILUMINACIÓN

Horacio "Chino" Novelle, por Habitación Macbeth

VESTUARIO

Magda Banach, por Las cautivas y Vassa

REALIZACIÓN AUDIOVISUAL/ MULTIMEDIA

Lucio Bazzalo, por La Era del Cuero, Fuck me, La última Bonaparte y Pablo Rotemberg: Lecture on Nothing

FOTOGRAFÍA

Carlos Furman, por Vassa, El rayo verde y Lo que el río hace

TEATRO DE TÍTERES Y OBJETOS

Luciano Mansur (actuación titiritera), por Proyecto Frankenstein

Aníbal Pachano en los Premios María Guerrero.

TEATRO para las INFANCIAS y ADOLESCENCIAS

Emiliano Dionisi (autoría y dirección), por Sueño y Recuerdos a la hora de la siesta

DANZAS y ARTES del MOVIMIENTO

Diana Szeinblum (coreografía, dramaturgia y dirección), por Obra del Demonio - Invocación XI Bausch

MÚSICA

Claudio Peña (música original e interpretación), por Habitación Macbeth

ESPECTÁCULO INTERNACIONAL

La batalla de los ausentes, La Zaranda

INSTITUCIONES

Teatro Rodolfo Funke de Tornquist (100 años)

PREMIO ESPECIAL

Espacio Callejón (30 años)

Grupo de Teatro Catalinas Sur (40 años de teatro comunitario 1983-2023) Carlos y Tomás Rottemberg por el Teatro Liceo, sala privada en actividad más antigua de Latinoamérica

TRAYECTORIA

Mauricio Kartun

El jurado encargado de seleccionar a las y los nominados y las y los ganadores estuvo compuesto por 15 miembros. Por orden alfabético: Jorge Dubatti, subdirector del TNC, Carlos Fos, María Fukelman, Ignacio González, Natacha Koss, Patricia Lanatta, Héctor Madrigal, Pablo Mascareño, Mercedes Méndez, Carolina Petroni, Lorena Peverengo, Flavia Pittella, Pamela Raponi, Dulcinea Segura Rattagan, Itziar Txarterina.

La estatuilla del Premio María Guerrero ha sido diseñada por la artista argentina Natalia Abot, quien ha recreado una obra que combina el valor estético con el simbolismo y reconocimiento que este premio ya posee.