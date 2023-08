Gabriela Izcovich: "Me gusta compartir el sudor del escenario"

Mañana sábado 5 de agosto, a las 20, se estrena la nueva propuesta de Gabriela Izcovich en el Teatro Del Pueblo (Lavalle 3636, CABA): Tu escena no es la mía, una obra en la que combinó dos historias cortas distintas, según reveló la autora, directora y protagonista en una entrevista exclusiva: “En la pandemia escribí una obra cortita, La sonrisa de una lágrima, y había pensado en hacerla por. Luego me dieron ganas de escribir otra obra corta más y terminé juntándolas -revela-. Son dos distintas, la primera es más reflexiva y la otra es una comedia. Como me gustaron mucho las dos, la uní generando un monólogo en el medio y agregando una escena final pues ambas suceden exactamente en el mismo lugar. Confieso que me encantó la situación y así quedó conformada una obra completa, conservando la estructura y el clima de cada una por separado”.

Daniel Goglino con Gabriela.Izcovich.

Sobre esta propuesta tan original, la prolífica autora aclara que les gusta “mezclar las cosas, adaptarlas. Ante las dificultades las vuelvo creativa (es una característica mía). Hasta en los armados, porque nunca tengo plata para las escenografías o para pagar a la gente cuando se hace la puesta en un escenario. Y eso se termia volviendo a favor del texto y hasta blanqueando la escases de recursos, poniendo el foco en la textualidad. Sé que el espectador colabora imaginando lo que no está presente en el escenario”.

Así pensó una propuesta protagonizada por dos parejas “completamente distintas que actúan en el mismo lugar, planteando dos conflictos completamente distintos. Quedó lindo -aclara satisfecha la autora y directora-. Me gusta meter el cuerpo entero en la obra, por eso también actúo. Y genero un vínculo con los actores, que casi siempre son los mismos, porque si no lo hago siento que me quedo un poco afuera. Me gusta compartir el sudor del escenario y toparme con la dificultad real. Toda esta integración, esa posibilidad de meterse dentro de todo, le da un potencial más interesante. Confieso que escribo los personajes para mi o pensando en quiénes los van a interpretar”.

Mercedes Fraile con Mauricio Minetti.

Para cerrar la charla telefónica le preguntamos, teniendo en cuenta lo prolífica que es escribiendo, cuáles son los temas que le preocupan y que vuelca en el teatro, y afirmó que es “el paso del tiempo. Me marcó mucho la muerte de mi mamá, que fue durante la pandemia concretando un fantasma que me rondó por muchos años. Eso me enfrentó a mí misma y me confrontó con la vejez, un tema sobre el que me gusta mucho escribir. Es algo sobre lo que vengo siempre trabajando, lo tengo hecho carne viva. Sé que con el paso del tiempo, además de la aparición del cansancio, se terminaron las concesiones y trabajo con quien tengo ganas. Prefiero la conjunción de la madurez y la inteligencia (porque hay gente grande que cada vez está más estúpida), así una persona se vuelve interesante y sensible. Uno puede reflexionar y aprovechar lo que te queda".

Con este estreno tendremos la oportunidad de ver en persona cómo resolvió este dilema, mayormente desde el humor, que protagoniza junto a tres talentosos actores: Mercedes Fraile, Daniel Goglino y Mauricio Minetti, a la que se suma la música original de Lucas Fridman y el diseño de iluminación de Ricardo Sica. Un gran plan para un sábado a la noche. Encontrá acá más info sobre las entradas.