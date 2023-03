"Una renovación", de James Merrill

En el Suplemento Cultura de Diario PERFIL ofrecemos cada semana "Narcolepsia - Coordenadas para una aproximación a la poesía", y el elegido en esta ocasión es "Una renovación", del estadounidense James Merrill:

Habiendo usado todos los subterfugios para deshacerme

de ti, la mentira, el cansancio, incluso el de la pasión,

ahora no veo otro camino que una ruptura limpia.

Agrego que estoy dispuesto a cargar con la culpa.

Asientes con la cabeza. El otoño se vuelve ventoso, inmenso,

una base clara de hojas secas que vibran una y otra vez.

Nos sentamos, observando. La próxima vez que hable,

el amor se enterrará en mí hasta la empuñadura.

(Trad. Juan Arabia)

James Merrill (NY, NY, 1926 – Tucson, Arizona, 1995) fue reconocido como uno de los principales poetas de su generación. Elogiado por su elegancia, sensibilidad moral y transformación de momentos autobiográficos en meditaciones profundas y complejas, el trabajo de Merrill abarca géneros, incluidas obras de teatro y prosa, pero la mayor parte de su expresión artística se puede encontrar en su poesía. A lo largo de su carrera, Merrill ganó casi todos los premios literarios importantes de Estados Unidos: recibió dos Premios Nacionales del Libro, por Nights and Days (1966) y Mirabell: Books of Numbers (1978); El largo poema épico de Merrill inspirado en la Ouija The Changing Light at Sandover (1982) ganó el Premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros, y la Biblioteca del Congreso le otorgó el Premio Nacional de Poesía Bobbitt inaugural por su libro The Inner Room (1988); también recibió el Premio Bollingen de Poesía y el Premio Pulitzer, este último por un libro de poesía llamado Divine Comedies (1976).