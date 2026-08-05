Vicente Grondona lleva su poética de la materia a Houston

La trayectoria internacional de Vicente Grondona suma un nuevo capítulo. El próximo 14 de agosto inaugurará BALLADS OF LIGHT en la sede de Houston de Revolver Galería, una de las plataformas más activas del circuito del arte contemporáneo iberoamericano, con espacios en Lima, Buenos Aires, Nueva York y la ciudad texana. La muestra, integrada por pinturas y esculturas recientes, propone una inmersión en uno de los aspectos más personales de la producción del artista: una investigación sobre la materia, el tiempo y la persistencia de las imágenes.

Curada por el escritor y ensayista mexicano Rafael Toriz, la exposición toma su título de los intercambios poéticos y musicales entre el poeta beat Allen Ginsberg y el compositor estadounidense Arthur Russell. Esa referencia funciona como una clave de lectura para una obra donde conviven lirismo, intensidad física y una constante tensión entre la aparición y la desaparición de las formas.

Grondona ha construido un lenguaje que dialoga con tradiciones diversas de la historia del arte. En sus pinturas confluyen el dibujo clásico, el impresionismo, el puntillismo y ciertos gestos de las vanguardias europeas, aunque el resultado escapa a cualquier clasificación estilística. Sus personajes parecen suspendidos en un territorio incierto: figuras que emergen de la oscuridad o se disuelven en ella, cuerpos que oscilan entre la presencia y el fantasma.

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En el texto curatorial, Toriz señala que el universo del artista está "habitado por figuras espectrales" y describe una pintura donde "no sabemos si los personajes emergen del fondo del lienzo o están siendo devorados por él". Para el curador, la obra de Grondona recupera la vigencia del oficio pictórico a través de la fricción entre el pigmento, la tela y el cuerpo del artista, en una práctica que reivindica la experiencia material frente a la fugacidad de las tendencias.

La exposición también reúne un conjunto de esculturas realizadas en carbón, un material poco frecuente dentro de la tradición escultórica contemporánea. Lejos de su función utilitaria como combustible, el carbón aparece aquí como una materia cargada de memoria: conserva la huella del fuego y, al mismo tiempo, el vestigio de su origen vegetal. Con él, Grondona modela rostros, cuerpos y formas totémicas que remiten a imaginarios ancestrales y a los primeros gestos de la creación humana.

Según Toriz, esas piezas recuperan "la dimensión mítica de la escultura monumental" y evocan el momento primordial en que el ser humano comenzó a transformar los elementos de la naturaleza para otorgarles sentido. La fragilidad del carbón, lejos de ser una limitación, se convierte en una metáfora de la condición transitoria de toda existencia.

La elección de Revolver Galería como sede de BALLADS OF LIGHT refuerza la proyección internacional del artista argentino. Fundada por Giancarlo Scaglia, la galería se consolidó en los últimos años como un espacio de referencia para el arte contemporáneo latinoamericano, con presencia en distintas ciudades del continente y participación sostenida en ferias como Art Basel Miami Beach.

La muestra también profundiza una relación de trabajo entre Grondona y Rafael Toriz que comenzó hace varios años y dio lugar a proyectos como Proporción y raíz, presentada en Ciudad de México en 2021, la Primera Semana de Arte Argentino Contemporáneo en Xalapa y El sendero de la tierra cultivada, realizada en 2022 en el Museo de la Cancillería de México.

Con BALLADS OF LIGHT, Vicente Grondona reafirma una obra que se mantiene deliberadamente al margen de las modas pasajeras. Su insistencia en el trabajo manual, la densidad de los materiales y la experiencia física de la pintura y la escultura le han permitido construir un lenguaje propio, reconocido tanto por instituciones y colecciones privadas como por su participación en ferias internacionales como arteBA, ESTE ARTE, Pinta Miami y Pinta PArC. La exposición en Houston consolida ese recorrido y confirma el creciente interés internacional por una producción que encuentra en la materia, antes que en el concepto, el lugar desde donde pensar el presente.