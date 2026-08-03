El tenor que deslumbra al mundo llega al Teatro Colón: Xabier Anduaga protagonizará una gala junto a Hera Park

La temporada 2026 del Ciclo Aura continúa consolidándose como uno de los espacios dedicados a la música clásica de mayor proyección internacional. El próximo 3 de agosto, el Teatro Colón será escenario de una de las citas más esperadas del calendario lírico con la presentación del tenor español Xabier Anduaga, la soprano surcoreana Hera Park y la flamante Orquesta de Ciclo Aura bajo la dirección de Constantine Orbelian.

Xabier Anduaga

El concierto propone un recorrido por la ópera y la zarzuela, reuniendo obras de Rossini, Donizetti, Verdi, Massenet, Bizet, Manuel de Falla, Sorozábal y Penella. La velada recorrerá distintas tradiciones musicales europeas y pondrá en diálogo el virtuosismo del bel canto italiano, el lirismo francés y la riqueza melódica del repertorio español.

Dos voces de una nueva generación

Xabier Anduaga se convirtió en uno de los nombres más celebrados de la lírica contemporánea. Definido por Opera News como "el tenor belcantista más deslumbrante de su generación", desarrolló una carrera que lo llevó a escenarios como La Scala de Milán, la Royal Opera House de Londres, la Ópera de París y la Metropolitan Opera de Nueva York.

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Ganador del concurso Operalia en 2019, el cantante español se destacó por la naturalidad de su registro agudo y por una musicalidad que le permitió consolidarse rápidamente en papeles emblemáticos como Nemorino, Ernesto y el Duque de Mantua. En 2025, además, fue distinguido por The New York Times entre las diez figuras revelación del año.

Compartirá escenario con la soprano Hera Park, una de las voces más refinadas de la nueva generación. Formada en la Juilliard School de Nueva York y con una trayectoria desarrollada en la Bayerische Staatsoper, la artista surcoreana construyó un repertorio que abarca desde Mozart hasta la creación contemporánea.

Hera Park

Artista exclusiva del sello Deutsche Grammophon, Park regresará a la Argentina luego del recital que ofreció en el Teatro Colón en 2024, donde presentó su disco Breathe.

Arias que marcaron la historia de la ópera

Entre los momentos centrales del concierto aparecerán algunas de las obras más exigentes y populares del repertorio. El programa incluirá "Ah! mes amis, quel jour de fête!", de La fille du régiment, célebre por sus nueve do de pecho; "La donna è mobile", de Rigoletto; el dúo "Parigi, o cara", de La traviata; "Pourquoi me réveiller", de Werther, además de escenas de L'elisir d'amore, Carmen y Les pêcheurs de perles.

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La segunda parte de la gala estará dedicada íntegramente al repertorio español, con una selección de algunas de las zarzuelas más reconocidas por el público.

La voz como centro de la orquesta

La dirección musical estará a cargo de Constantine Orbelian, actual director artístico de la New York City Opera y una de las figuras más reconocidas de la escena lírica internacional. Pianista, director y gestor cultural, desarrolló una extensa trayectoria junto a algunos de los mayores cantantes de ópera del mundo y es especialmente reconocido por su trabajo sobre el equilibrio entre la orquesta y la voz.

Será, además, la presentación de la Orquesta de Ciclo Aura, formación creada especialmente para este proyecto artístico, coproducido por el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP.

Con este concierto, el Ciclo Aura continúa una temporada que apuesta por reunir en Buenos Aires a algunas de las figuras más destacadas de la música clásica internacional y consolida al Teatro Colón como uno de los grandes escenarios del circuito lírico de la región.

Datos

Gala lírica internacional

Xabier Anduaga, tenor

Hera Park, soprano

Constantine Orbelian, director

3 de agosto, 20 h

Teatro Colón



LT