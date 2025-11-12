Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia

El Torneo Clausura 2025 entra en su momento más dramático: la pelea por no descender se resolverá este sábado a las 17, cuando se disputen dos partidos clave que definirán qué equipos continuarán en la máxima categoría y cuáles deberán despedirse de la Primera División.

La lucha por la permanencia, bajo la lupa de Cueste lo que cueste

En Mar del Plata, Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan, mientras que en Mendoza, Godoy Cruz enfrentará a Deportivo Riestra. Estos encuentros, que se jugarán en simultáneo, tendrán impacto directo tanto en la tabla anual como en la de promedios, lo que hace que el panorama sea especialmente complejo.

Actualmente, Godoy Cruz se ubica en el último lugar de la tabla anual con 28 puntos, ya en zona de descenso directo. Un poco más arriba están San Martín de San Juan y Aldosivi, ambos con 30 unidades y aún con chances de mantenerse en la categoría. Sin embargo, uno de ellos descenderá por promedios, lo que garantiza que al menos uno de los dos perderá su lugar en Primera.

El escenario es ajustado:

Si Aldosivi gana , se salva y condena a San Martín de San Juan .

Si empatan y Godoy Cruz gana , habrá un desempate entre Aldosivi y Godoy Cruz .

Si Aldosivi pierde, podría caer por promedios y abrir la puerta a un desempate entre San Martín y Godoy Cruz, en lo que sería un clásico cuyano decisivo.

Equipos como Huracán, Sarmiento, Talleres, Newell’s y Gimnasia lograron escapar del peligro en la fecha anterior, dejando la zona baja al rojo vivo para los tres protagonistas del cierre.