Alejandro Domínguez defendió la ampliación del Mundial 2030 a 64 selecciones como una "oportunidad histórica"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ratificó su propuesta oficial para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones, aprovechando el carácter histórico y conmemorativo de la edición del Centenario que organizarán de manera conjunta seis países de tres continentes.

El máximo dirigente del fútbol sudamericano argumentó que la expansión no solo responde a un homenaje, sino a una necesidad de evolución estructural para el deporte a nivel global.

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"Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo", aseguró Domínguez, posicionándose como uno de los principales impulsores institucionales de esta ambiciosa modificación en el formato competitivo de la FIFA.

El directivo enfatizó que la experiencia previa con el salto a 48 equipos demostró que una mayor apertura competitiva beneficia directamente al ecosistema futbolístico internacional, generando nuevas oportunidades de desarrollo en regiones emergentes.

"El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global", añadió el presidente de la entidad regional en su fundamentación.

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En el esquema original aprobado por la FIFA, los tres países sudamericanos albergarán únicamente un partido inaugural cada uno, conmemorando el centenario del torneo disputado en Montevideo en 1930 entre la Celeste y la Selección Argentina.

Sin embargo, la propuesta de llevar el certamen a 64 participantes abriría un escenario radicalmente distinto, permitiendo que se disputen los encuentros de un grupo entero en tierras sudamericanas, jerarquizando aún más la participación regional en el torneo.

Mientras la FIFA mantiene en análisis técnico y político la propuesta, la incógnita sobre la sede del partido final —previsto para el 21 de julio de 2030 entre el Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el Gran Estadio Hassan II— continúa abierta mientras se define el futuro del formato.