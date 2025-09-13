Argentina quedó a un punto de definir la clasificación

Francisco Cerúndolo se despachó con un gran triunfo por 7-6 y 6-1 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp y se quedó con el segundo punto de Argentina frente a Países Bajos por la Copa Davis. En el primer partido, Tomás Etcheverry obtuvo un sólido triunfo ante Jesper de Jong. El equipo argentino tendrá hoy la posibilidad de definir la clasificación en el partido de dobles.

Esta serie entre Países Bajos y Argentina definirá una de las ocho plazas del Final 8 de Bolonia, que se disputará en noviembre en Italia.

Cerúndolo se convirtió en la gran figura de la delegación argentina en la serie de Copa Davis ante Países Bajos después de sellar el segundo punto de la llave, que dejó al equipo conducido por Javier Frana con ventaja de 2-0 y al borde de la clasificación a la Fase Final de Bolonia.

El encuentro comenzó con paridad y exigió a Cerúndolo en un primer set que se estiró hasta el tiebreak. Allí, el argentino mostró carácter, se impuso por 7-4 y logró encaminar un partido que hasta entonces había tenido momentos de irregularidad.

A partir de esa definición, el porteño elevó su nivel y en el segundo parcial desplegó un tenis más sólido, con dos quiebres que resultaron determinantes para cerrar el cruce con comodidad.

La victoria de Cerúndolo no sólo aseguró la ventaja para Argentina, sino que también representó un golpe anímico para el equipo neerlandés, que no pudo sostener a su jugador más experimentado frente al dominio del número uno argentino.

Primer turno. Tomás Etcheverry derrotó a Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 luego de una hora y 58 minutos de juego, para poner 1-0 en ventaja a la Argentina. Etcheverry tomó ventaja rápidamente en el primer set, quebrándole el saque a su rival en el tercer game. Pese a que De Jong se recuperó solo unos juegos después, el platense volvió a romper el saque de su rival para mantenerse adelante en el marcador.

De esta manera, al argentino le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de saque para quedarse con el primer set por 6-4. El segundo parcial fue prácticamente un calco del primero. Etcheverry volvió a golpear en el séptimo game para tomar una ventaja que fue definitiva.