Benavides quedó segundo en la clasificación general y le puso tensión al cierre del Dakar

Luciano Benavides (KTM Red Bull) terminó segundo en la 12ª etapa de la categoría de motos del Rally Dakar y cayó a la segunda posición de la clasificación general, por lo que hoy se espera una definición muy apretada en el final de la competencia.

Benavides completó los 310 kilómetros cronometrados que unieron Al Henakiyah y Yanbu en un tiempo de 3 horas, 22 minutos y 44 segundos.

El ganador de la etapa fue el estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien aventajó a Benavides por 3 minutos y 43 segundos, lo que le permitió tomar el liderazgo en la general por solo 3 minutos y 20 segundos sobre el argentino.

De esta manera, se espera un final apretadísimo en los 105 kilómetros cronometrados correspondientes a la decimotercera y última etapa de este Rally Dakar, donde el más mínimo error podría inclinar la balanza a favor de Benavides o de Brabec.

Benavides, de 30 años, va en busca de su primera consagración en el Rally Dakar, donde obtuvo como mejor resultado el cuarto puesto, cosechado el año pasado. Brabec, por su parte, es todo un experimentado en la categoría, donde ya se impuso en 2020 y 2024.

Otros pilotos argentinos. Kevin Benavides (Odyssey Academy) se quedó con el primer puesto en la etapa 12 en la categoría challenger, que le permitió escalar al noveno lugar de la clasificación general.

Gracias a este buen resultado en la etapa que unió Al Henakiyah con Yanbu, Benavides subió una posición en la clasificación y ahora está noveno.

Otro argentino, Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport), terminó cuarto en la etapa y se mantiene en el tercer lugar de la clasificación general, a 37 minutos y 45 segundos del líder, el español Pau Navarro.

Jeremías González Ferioli (Can-Am) se quedó con el triunfo en la categoría SSV y subió del sexto al quinto lugar en la general.