El qatarí Al-Attiyah quiere sumar su sexto título

Salvo sorpresa mayúscula, el qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) conquistará hoy su sexto Rally Dakar, luego de imponerse en la etapa de ayer y ensanchar a más de 15 minutos su ventaja con respecto al español Nani Roma (Ford).

El piloto catalán comenzó la 12ª etapa, de 409 km de recorrido entre Al Henakiyah y Yanbu (con 311 km cronometrados), distanciado en más de ocho minutos y medio con respecto a Al-Attiyah y con la ventaja de partir por delante del piloto qatarí.

Al-Attiyah, en su 22ª participación en el legendario rally, se aprovechó de su experiencia para ser el más rápido en arribar a la llegada, aventajando en casi dos minutos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford) y al australiano Toby Price (Toyota).

Roma acabó la etapa en el 8º lugar, a 6’22” de Al-Attiyah. Esto lo dejó a 15’02” en la general a falta de la última etapa, hoy alrededor de Yanbu, de solo 142 km de recorrido, de los que 108 serán cronometrados.

Uno de los puntos de interés de la última jornada será conocer al piloto que acompañará en el podio a Al-Attiyah y a Roma. Por ese puesto luchan el sueco Mattias Ekström y el francés Sébastien Loeb, separados por solo 29 segundos en la general.

Camiones. El lituano Vaidotas Zala (Nordis Team) reguló en la etapa 12 para terminar en el segundo puesto, a casi siete minutos del neerlandés Mitchel Van den Brink (Eurol Rallysport), aunque le alcanzó para estirar la ventaja en la clasificación general sobre su escolta, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team), a poco más de 20 minutos.