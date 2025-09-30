El futbolista argentino-estadounidense Benjamín Cremaschi, excompañero de Lionel Messi en Inter de Miami, metió un hat-trick y aportó dos asistencias en la goleada de Estados Unidos sobre Nueva Caledonia por 9-1 por la primera fecha del Mundial Sub-20 de Chile. Muchos lo veían como un posible sucesor de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina, pero decidió jugar para el seleccionado estadounidense.

El ahora futbolista del Parma de Italia, quien se fue del club de la MLS porque se distanció del entrenador Javier Mascherano, anotó a los 120 segundos de comenzado el juego, para luego completar su cuenta goleadora a los 4 y 37 minutos de partido. Las asistencias se las brindó a Niko Tsakiris y Nolas Norris, quien logró un doblete.

Julián Álvarez y Giuliano Simeone brillaron con goles y asistencias en un arrollador triunfo del Atlético de Madrid

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quien es Benja Cremaschi

Benjamín Cremaschi nació el 2 de marzo de 2005 en Miami, en el seno de una familia de raíces mendocinas, quienes emigraron a Estados Unidos. Su padre, Pablo Cremaschi, fue jugador de rugby y representó a Los Pumas, por lo que el deporte estuvo presente en su hogar desde chico.

En 2021 dio un salto importante al incorporarse a la academia del Inter Miami, equipo fundado por David Beckham, donde apenas un año después, con solo 17, firmó su primer contrato profesional con el club. Su ascenso fue meteórico: en 2023 pasó a integrar el plantel de primera división y compartió equipo con Lionel Messi, con quien conquistó la Leagues Cup 2023, el primer título en la historia de la institución.

Cremaschi metió tres goles y aportó dos asistencias

A nivel internacional, Cremaschi fue seguido tanto por la Selección Argentina como por la de Estados Unidos, lo que generó expectativa sobre su decisión. Finalmente debutó con el seleccionado mayor norteamericano, aunque todavía mantiene el vínculo con sus raíces argentinas.

En julio de 2025, Inter Miami lo cedió al Parma de la Serie A italiana, donde busca consolidar su crecimiento en el fútbol europeo y proyectarse como uno de los mediocampistas más destacados de su generación.

Porque decidió jugar para los Estados Unidos

Cremaschi aceptó la propuesta de Estados Unidos, después de tener una charla con el cuerpo técnico de la Selección argentina, en la que entendió que le costaría mucho tener chances de ponerse la celeste y blanca.

Independiente cambia la marca de indumentaria generando gran polémica entre sus hinchas

"No he hablado con Scaloni, hablé con Javier Mascherano y fue muy honesto conmigo. Dijo que quiera lo mejor para mí. No fue una conversación egoísta y estoy muy agradecido por ello", explicó su conversación cuando el Jefecito era DT de las juveniles. "Me dejaron las cosas claras. Lo entendí perfectamente y jugaré por Estados Unidos", reconoció.

BGD / EM