Boca y River: ¿derrota digna o fracaso?

Hasta el papelón contra Auckland City (uno de los más grandes desde hace mucho tiempo, o tal vez desde Alianza Lima) Boca venía, para decirlo en términos de Fernando Gago, compitiendo. Iba 2 a 0 arriba contra Benfica, finalmente le empataron, pero el partido dejó sensaciones positivas. Y hasta faltando 7 minutos empataba contra el Bayern Múnich –es cierto que mereciendo perder– pero también con un desempeño relativamente aceptable o al menos no lamentable. Después de ese partido leí en dos diarios la misma frase: “Derrota digna”. Pocas consignas me resultan más desagradables que “derrota digna”. No lo digo solo por Boca (que el empate ante Auckland hundió definitivamente lo de “digno”) sino que pienso en términos más generales, como si esta nota valiera para cualquier equipo, más allá de Boca, e incluso más allá del fútbol. De hecho, pese a tener yo muy poca relación con el rugby, recuerdo haber leído o escuchado muchas veces esa frase sobre Los Pumas, que parece tener ya una tradición en ese tema.

Por lo tanto, podemos preguntarnos primero qué significa “derrota”, y luego qué la vuelve “digna”. Porque estas dos cuestiones, en el debate futbolero, siempre van de la mano de una tercera categoría, de una tercera pregunta, que es la que apela a la noción de “fracaso”. ¿Qué diferencia la derrota, de la derrota digna y del fracaso? Esos tres resultados están íntimamente ligados a los objetivos que se propone un equipo (y a las herramientas para conseguirlas: el plantel que arma, las inversiones que realiza, etc.) y también al nivel de los rivales.

Si no se consiguen los objetivos (salir campeón, estar entre los primeros, salvarse del descenso, depende de cada caso) teniendo las herramientas para conseguirlo (un grupo de jugadores acorde, un buen director técnico, buenas condiciones de trabajo) eso es un fracaso. Si se pierde (o se empata, como Boca) contra un equipo notoriamente inferior (¡Un equipo amateur! El gol del Auckland lo hizo uno que trabaja de profesor de física, debe haber pasado a ser el ídolo de sus alumnos…) eso es un fracaso. A la inversa, si se pierde por poco contra un equipo, en los papeles superior, si se pierde claramente por mala suerte o por evidentes errores arbitrales, eso es una derrota. Pero “digna”, ¿qué es una derrota “digna”? Insisto en que no me gusta esa expresión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ir empatando contra el Bayern faltando poco, y perder por solo un gol, efectivamente es una “derrota digna”. ¿Entonces porqué no me gusta esa expresión? Porque a veces, muchas veces, “derrota digna” se convierte en una serie, en una constante. Hay equipos, en muchos deportes, que viven teniendo “derrotas dignas”. Ahí el asunto se me vuelve insoportable. Equipos como Boca o River (o la Selección argentina) no están hechos para tener derrotas dignas. Tener derrotas dignas, unas tras otra, se parece mucho, para esos equipos, a un fracaso. Por supuesto que River y Boca pueden perder, y de hecho, les viene sucediendo muy a menudo (más a Boca, obviamente), pero me parece más aceptable que pierdan pero no “dignamente”. Que pierdan y listo. Barajar y dar de nuevo.