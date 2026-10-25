Charly, Muslera, el Chiqui y Borges

–Ayer pensaba lo contento que ibas a estar por los dos equipos argentinos que llegaron a las finales de las copas.

–¡Jefe, cómo va la vida! Vio que Charly cumplió 75 años, qué capo. Hace una semana que no paro de escucharlo.

–Amamos a Charly, pero no entiendo qué tiene que ver con las finales que van a jugar Boca y Estudiantes.

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–Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección…

–Ah, estás en cualquiera. Si preferís la dejo pasar, pero me parece que te estás haciendo el boludo. No me querés decir si te alegra o te da lo mismo.

–Me gustó que se plantaran en el Maracaná. Y que definan con equipos brasileños le da más interés al asunto.

–No me respondiste, Gómez: ¿te pone contento?

–Jefe, hay preguntas que es mejor no hacer.

–Ahora no tengo tiempo, pero en otro momento me gustaría que me explicaras por qué los hinchas no quieren que otro equipo argentino salga campeón.

–Es un flagelo, no se entiende. ¿Cómo es posible que haya hinchas que prefieran que Boca y Estudiantes pierdan?

–Hinchas entre los que estás vos, no te hagas el desentendido.

–Ante todo soy periodista, no se olvide.

–Un periodista que tiene pánico de que lo alcancen en cantidad de copas ganadas.

–¿Me llamó para deprimirme? Dígalo, jefe, asúmalo. Si supiera el esfuerzo que hago para ser neutral y objetivo.

–Neutral y objetivo puede ser, ensobrado seguro que no porque dudo que alguien quiera ponerte un billete.

–Tengo cierta sospecha de que me está tomando el poco pelo que me queda.

–Jamás haría eso con un compañero. A lo sumo te sumaría a la lista de la hoguera, jijiji…

–Con eso no se jode, jefe.

–Tenés razón. Volvamos a lo nuestro, ¿entonces no pensás escribir nada de Boca y Estudiantes?

–Me gustó lo de Muslera, el arquero del Pincha. En el Mundial el tipo se mandó mil cagadas y dejó a Uruguay afuera. Estaba acabado, a punto de retirarse. Pero ahora atajó tres penales, es el héroe y va a jugar una final de Libertadores.

–Sólo se me ocurren frases de autoayuda y superación personal.

–Evítelas, jefe, se lo digo por su bien. Tómelo como una revancha de las tantas que da el fútbol.

–Esa también es una frase hecha, un lugar común.

–Lo que me causa gracia del caso Muslera es imaginar qué habrá dicho el Loco Bielsa en cada penal que atajó.

–¡Jaaaaa, se habrá vuelto más loco!

–Otro episodio divertido fue el cruce entre Tapia y Verón.

–Contame.

–Después de que Estudiantes eliminó a Flamengo, Verón dijo que el triunfo era importante, pero que el fútbol argentino necesitaba mejorar en todos los aspectos para poder competir y bla, bla, bla. En plena euforia por el triunfo le pegó un palito a la AFA, no se olvidó del enemigo. Chiqui Tapia, en cambio, fue más diplomático: publicó un tuit en el que felicitó al universo pincha, incluído el presidente.

–Enemigos íntimos.

–Algo de eso.

–¿Y con Boca te vas a hacer el gil?

–Ya lo dijo José Luis Borges: “Los bosteros no son ni buenos ni malos, son incorregibles”.

–¡José Luis! Sería gracioso si no fuera patético. Sólo te falta decir que leíste todas sus novelas.

–Si hubiera escrito una sobre fútbol, la leería.

–Pero Borges odiaba el fútbol.

–El que lo odiaba era Jorge. De José todavía sabemos poco.