Infantino, por la reelección

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró ayer en la BBC que cuenta con un amplio respaldo de las asociaciones miembro en la carrera por su reelección, a pesar de las numerosas críticas hacia su proyecto frustrado de abrir la Copa del Mundo a inversores privados.

Esta declaración se produce al día siguiente del giro de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), cuyo apoyo al dirigente italo-suizo de 56 años podría darle un nuevo impulso esencial de cara a un cuarto mandato.

El futuro de Infantino se presentaba muy incierto hace dos meses debido a su proyecto, duramente criticado y luego abortado, de crear una sociedad encargada de gestionar las actividades comerciales de la FIFA.

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Pero ahora, Infantino, que presentó sus disculpas la semana pasada por este proyecto, vuelve a estar en una posición de fuerza para ser reelegido en marzo de 2027.