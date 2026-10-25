San Lorenzo-Newell’s: otra decepción

Es difícil evaluar el presente de San Lorenzo y Newell’s. Porque cualquier persona lo podría definir como “pésimo” y no estaría errada. Pero como los dos tuvieron leves mejorías en los últimos partidos y este torneo inviable premia a la mitad de los equipos, hay realidades que pueden matizarse. Las de estos dos equipos entra en ese limbo.

El partido en sí fue un bodrio, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo hubo al menos algunas jugadas de peligro, algunas asociaciones o destellos individuales que invitaron a cierta ilusión: todas las de de San Lorenzo las neutralizó Josué Reinatti y el muro defensivo que diseñó Kudelka. El arquero leproso atajó cada vez que lo probaron: tuvo una doble atajada y, sobre el final, un cabezazo que contuvo sin dar rebote.

Las de Newell’s, en cambio, no contaron con la definición precisa que requerían: una clara de Cóccaro tras un error en la defensa azulgrana fue acaso la mejor síntesis. Aunque hubo otras protagonizadas por Solari (clarísima, pero se demoró más de lo necesario) o Mazzantti (en el tiempo de descuento) que también se diluyeron.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En todo momento hubo cierta tensión, acaso por lo determinante que era este partido para el futuro inmediato de ambos en el Torneo Clausura: San Lorenzo quedó afuera de los ocho primeros en la Zona A, mientras que Newell’s quedó adentro, se fue contento del Nuevo Gasómetro, pero sigue sin demasiado margen. Si el Ciclón hubiera ganado, lo habría pasado. Quizás por eso, los hinchas azulgranas se fueron masticando bronca.