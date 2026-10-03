Chiqui Tapia posó con Kicillof para mostrar las obras en el Estadio Único de La Plata

Deporte y también política. El motivo: mostrar los avances de las obras en el Estadio Único de La Plata, que estaba bastante deteriorado y necesitaba inversión y mejoras en su infraestructura para que se pueda volver a utilizar. Por eso este viernes el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrieron y se sacaron fotos juntos.

Tapia subió varias a su cuenta oficiial de X (ex Twitter). "Avanzan las obras en el Estadio Único Tricampeones del Mundo Diego Armando Maradona. Falta cada vez menos para la inauguración de la nueva casa de las Selecciones Nacionales y de todo el fútbol argentino", posteó el titular de la AFA acompañado de varias imágenes donde se lo ve junto al mandatario provincial pero tambíén con otros funcionarios.

Lo mismo hizo Kicillof y con un mensaje parecido. "El Estadio Único Tricampeones del Mundo - Diego Armando Maradona sigue poniéndose a punto para que las Selecciones Nacionales y todo el fútbol argentino tengan pronto una nueva casa a la altura de su prestigio", escribió el mandatario provincial quien pretende ser candidato a presidente de la Nación por el peronismo, aunque todavía no se anima a explicitarlo a la espera de la confirmación sobre si habrá elecciones primarias antes de los comicios nacionales.

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"Junto al @tapiachiqui recorrimos las obras que venimos llevando adelante junto a la @afa para que el predio cuente con espacios necesarios para ser sede de grandes actividades deportivas y artísticas", añadió en su pubklicación.

Entre los principales funcionarios de Provincia de Buenos Aires que acompañaron la visita estuvieron Carlos Bianco, Andrés Larroque, Javier Alonso y Augusto Costa.

Aunque no fue un día sencillo ayer para Tapia por los problemas que tuvo el plantel de Burkina Faso, rival de este sábado de la Selección Nacional, para llegar al país, el titular de la AFA se tomó tiempo para dejar en evidencia los avances en las reformas que se encararon.

El principal objetivo de las tareas que se están realizando es que el Único pueda albergar a los partidos de la Selección mayor de Argentina. Después del retiro de Lionel Messi del seleccionado que se producirá el martes por la noche ante Benín, se espera que la albiceleste empiece a jugar la mayoría de los partidos -tanto oficiales como amistosos- en La Plata, que fue uno de los principales escenarios de la Copa América de 2011.

En noviembre está prevista la reinauguración con un amistoso internacional entre el seleccionado mayor femenino y su par de Alemania. El Único también albergará el 12 de diciembre a la final del Torneo Clausura de Primera División que se está disputando actualmente.