Colapinto se quejó por las altas temperaturas

El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, mostró su malestar con las altas temperaturas en el inicio del fin de semana en el Gran Premio de Monza en Italia. Luego de terminar último en la segunda práctica libre que tuvo lugar ayer, el oriundo de Pilar aseguró que el calor en Italia “viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal pero trataremos de mejorar”.

“Estamos un poco lejos, creo que hay que entender el porqué en la noche. Porque tenemos tan poco grip atrás y sobre calentamos las gomas. Un poco de trabajo para esta tarde y estar listos para mañana” agregó.

En cuanto a lo que fue el rendimiento del equipo en estas dos pruebas libres, Colapinto declaró: “Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

“Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno. Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho”, añadió el argentino.

Hoy continuará Colapinto participará de la tercera práctica libre a las 7.30 de la Argentina y la clasificación a las 11 mientras que mañana será la carrera principal a las 10 horas.

Dominio de Ferrari. Los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato.

Hamilton se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que Leclerc terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.

Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1. La gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera el campeonato, concluyó sexto.