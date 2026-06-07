Colombia derrotó 2-0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

En el minuto 41, con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso a un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0 del amistoso disputado en San Diego, Estados Unidos.

El segundo tanto se concretó en el 55' con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.

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Los cafeteros marcaron el ritmo en el inicio del primer tiempo y fueron superiores en el control de la pelota. Sin embargo, Jordania, sin desesperarse, consiguió bloquear los avances del rival. Cuando el combustible de los colombianos parecía acabarse, llegó el primer gol de Arias.

En adelante, Jordania se replegó y tuvo pocas oportunidades de amenazar el arco cafetero. El partido terminó de manera accidentada tras la expulsión de Amer Jamous en el 90' por una jugada peligrosa contra Jorge Carrascal.

Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves.

Alineaciones

Colombia: Camilo Vargas (Álvaro Montero, 46) - Daniel Muñoz (Santiago Arias, 46), Dávinson Sánchez (Willer Ditta, 46), Jhon Lucumí (Yerry Mina, 74), Johan Mojica - Jefferson Lerma (Juan Portilla, 64), Gustavo Puerta (Richard Ríos, 46), Jhon Arias (Jorge Carrascal, 64), James Rodríguez (Juan Fernando Quintero, 63) - Luis Díaz (Jáminton Campaz, 46) y Luis Suárez ('Cucho' Hernández, 46). DT. Néstor Lorenzo.

Jordania: Yazeed Abulaila - Ehsan Haddad (Mohammad Al-Dawud, 60), Abdallah Nassib, Yazan Alarab (Saed Al-Rosan, 59), Saleem Obaid (Mohammad Abu Dahab, 70)- Mohannad Abu Taha (Mohammad Abu Hasheesh, 46), Nizar Al-Rashdan (Ibrahim Sadeh, 46), Noor Al-Rawabdeh (Amer Jamous, 59) - Mousa Al-Tamari (Mohammad Abu Zraiq, 46), Odeh Fakhoury (Mahmoud Almardi, 46) y Ali Olwan. DT: Jamal Sellami.

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Jordania definió sus 26 convocados para el Mundial 2026: ¿cuándo juega contra Argentina?

La Selección de Jordania oficializó la lista de 26 futbolistas convocados para el Mundial 2026. Debutante absoluto en la competencia, compartirá el Grupo J con la Selección Argentina. Entre los seleccionados por el entrenador marroquí Jamal Sellami se destaca Mousa Al-Tamari, delantero del Stade Rennais de Francia.

El elenco apodado Los Bravos (Al Nashama) selló su boleto directo a la cita mundialista tras una histórica campaña en las Eliminatorias de Asia, donde se quedó con el segundo puesto en un duro grupo que compartió con potencias de la región como Corea del Sur e Irak. De esta manera, se mete en los libros de historia como uno de los cuatro debutantes absolutos del certamen junto a Cabo Verde, Curazao y Uzbekistán.

El amistoso perdido contra Colombia fue su previa de cara al gran debut oficial del 17 de junio contra Argelia. El plato fuerte de los jordanos llegará en el cierre de la primera fase, cuando tengan el enorme desafío de enfrentar a la Selección Argentina, el vigente campeón defensor, el sábado 27 de junio. El cuerpo técnico ya planifica cómo neutralizar el juego asociado de la Albiceleste para intentar rasguñar un resultado histórico que los meta en la siguiente fase.