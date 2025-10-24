Argentinos Juniors fue superior a Belgrano de Córdoba y juntó muchos méritos para ser el primer finalista de la Copa Argentina 2025. Sin embargo, y más allá de los buenos momentos del Bicho, la polémica se instaló por el penal que le terminó dando el triunfo cerca del cierre.

Ricardo Zielinski, entrenador de Belgrano de Córdoba, se mostró muy enojado en conferencia de prensa y apuntó directamente contra el arbitraje. La discusión también se instaló sobre los dichos del DT, quien había preferido el silencio luego de que su equipo fuera claramente perjudicado en cancha de Barracas Central hace pocas semanas.

La Copa Argentina marca diferencias con el campeonato de Primera División, y por momentos pareciera jugarse en otro país, con público de los dos equipos.

Argentinos Juniors es finalista de la Copa Argentina 2025: espera por River o Independiente Rivadavia

La competencia no cuenta con VAR ni siquiera en sus instancias decisivas, aunque se especula que sí lo tenga en la final. Los árbitros están acostumbrados a dirigir con el soporte de la tecnología, y acciones como la ocurrida entre Argentinos y Belgrano lo demuestran.

