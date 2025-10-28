El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió darle por ganado 3-0 a Deportivo Madryn el partido que había disputado ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

El encuentro, que el equipo jujeño ganaba 1-0, fue suspendido tras la denuncia del árbitro Lucas Comesaña, quien aseguró haber sido presionado e intimidado en el vestuario durante el entretiempo.

Según el informe arbitral, Comesaña sostuvo que recibió amenazas y condicionamientos vinculados al desarrollo del partido. Ante esa situación, el juez decidió no reanudar el juego, lo que derivó en la intervención del Tribunal, que finalmente resolvió otorgar los puntos a Deportivo Madryn por un marcador simbólico de 3-0.

El fallo generó fuertes reacciones en el ambiente del ascenso, donde no son pocos los que señalan que este tipo de episodios atentan contra la credibilidad del torneo. Las denuncias de presiones arbitrales, las decisiones polémicas y la falta de controles efectivos vuelven a poner bajo la lupa la integridad de la competencia.

Lo más grave no es solo lo ocurrido, sino la pérdida de confianza en el sistema. En el ascenso argentino todo está bajo sospecha: la transparencia, la previsibilidad y la legitimidad. El caso también reavivó las críticas hacia la formación y el manejo de los árbitros en las categorías de ascenso, donde algunos nombres —como el de Comesaña— ya habían estado involucrados en situaciones controvertidas. Mientras tanto, Gimnasia de Jujuy evalúa presentar un recurso para revertir la sanción, aunque las posibilidades son mínimas.

Entre denuncias, fallos controvertidos y desconfianza, el fútbol del ascenso vuelve a quedar marcado por un episodio que refuerza una sensación conocida: en la Primera Nacional, muchas veces, el resultado no se define solo dentro de la cancha.