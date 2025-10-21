De la ilusión al desconcierto, el derrumbe de Independiente en 2025

Si hay un club que encarna la irregularidad del fútbol argentino, ese es Independiente. En apenas unos meses, el equipo pasó de ilusionar a todos con su juego y resultados a protagonizar un semestre desolador, donde nada parece funcionar. De la mano de Julio Vaccari, el Rojo cerró un primer semestre de 2025 brillante, con números que lo ubicaban entre los mejores del país. Sin embargo, la segunda parte del año marcó una caída tan abrupta como inesperada.

El desconcertante año de Independiente bajo la lupa de Cueste lo que cueste

Durante el Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, Independiente disputó 27 partidos, de los cuales ganó 16, empató 6 y perdió apenas 5, alcanzando un rendimiento del 67%. Fue tercero en el Grupo B, llegó a semifinales del Apertura (tras eliminar a Boca y caer por penales ante Huracán) y terminó primero en su grupo de la Sudamericana. En ese momento, muchos lo consideraban el equipo que mejor fútbol jugaba en el país.

Pero el sueño se desmoronó. En el segundo semestre, el equipo se vino abajo: 15 partidos, 0 victorias, 7 empates y 8 derrotas, con apenas 7 goles a favor y 17 en contra, y un rendimiento que cayó al 15%. Eliminado de la Sudamericana por la Universidad de Chile y de la Copa Argentina por Belgrano, el conjunto de Avellaneda pasó de pelear por títulos a quedar último en su zona.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Independiente quedó a dos partidos de igualar la racha que lo llevó al descenso

El contraste es tan extremo que muchos lo califican como “irreal”: tan irreal fue aquel primer semestre perfecto, como lo es este presente sombrío. La salida de jugadores clave, como el colombiano Angulo, la baja en el nivel de figuras como Lomónaco, Loyola, Cabral y Ábalos, y la dificultad para ensamblar un nuevo equipo bajo la conducción de Gustavo Quinteros, conforman un cóctel que explica este derrumbe.

En lo futbolístico, la química se rompió. Lo que antes fluía en ataque, hoy se volvió previsible; donde antes había confianza, hoy reina la duda. Quinteros reconoció que el equipo atraviesa una crisis profunda, tanto futbolística como emocional: “Los jugadores se sienten en deuda con ellos mismos y con la gente. Esa sensación es una influencia negativa en los momentos clave de los partidos. Lo anímico, en el fútbol argentino, termina teniendo una influencia enorme”.

El entrenador busca reconstruir la confianza y recuperar un funcionamiento que potencie las individualidades. Pero no será fácil: el vestuario parece golpeado, los referentes como Rey, Mancuello o Marcone no logran sostener al grupo desde lo futbolístico, y los hinchas muestran una paciencia cada vez más corta.

Así, Independiente cierra un 2025 de extremos: de la ilusión al desconcierto, del orden a la confusión, de pelear por la Libertadores a luchar por reencontrarse con su identidad. Una radiografía perfecta de lo imprevisible que puede ser el fútbol argentino.

BP