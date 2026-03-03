Diego Simeone y el legado del cuchillo entre los dientes en la Selección Argentina

Diego Pablo Simeone debutó en la Selección Argentina en 1988 bajo la conducción de Carlos Bilardo. Su irrupción no fue casualidad, sino la respuesta a una necesidad de renovación tras el éxito en México. Desde el inicio, mostró una madurez táctica inusual para un futbolista de apenas 18 años.

El mediocampista se formó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde absorbió los conceptos de sacrificio y despliegue que luego exportaría a Europa. Su estilo combinaba una técnica funcional con un despliegue físico extenuante, cubriendo sectores del campo de forma inteligente.

La Copa América de 1991 en Chile representó su primer gran hito con la camiseta nacional. Bajo el mando de Alfio Basile, Simeone fue el motor de un equipo que desplegó un fútbol ofensivo y contundente. Aquella coronación rompió una sequía de 32 años sin títulos continentales para el país.

En el libro El Cholo Simeone. El partido a partido, el protagonista describe su vínculo con la Albiceleste como una cuestión de identidad absoluta. El volante central no solo recuperaba balones, sino que contagiaba una mentalidad ganadora que resultó vital en las finales contra Colombia y México.

El bicampeonato de América en 1993 reafirmó su estatus de líder indiscutido dentro del vestuario. En Ecuador, Simeone demostró que su temperamento era una herramienta estratégica para manejar los tiempos de los partidos calientes. Su presencia intimidaba rivales y ordenaba a sus propios compañeros.

El estandarte de la garra en los Mundiales y el récord de presencias

La participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 fue un punto de inflexión en su carrera. Tras la salida de Diego Maradona, el Cholo asumió una cuota de responsabilidad mayor en la estructura del equipo. Su entrega en el campo fue de lo poco rescatable en una eliminación dolorosa.

Simeone fue el primer futbolista argentino en alcanzar la cifra de 100 partidos internacionales con la Selección mayor. Este récord, que mantuvo durante varios años, refleja una vigencia basada en el profesionalismo extremo. Nunca negoció el esfuerzo, independientemente del contexto del encuentro.

Su duelo personal con David Beckham en Francia 1998 quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol mundial. Aquella maniobra, mezcla de astucia y experiencia, provocó la expulsión del inglés. Argentina avanzó de ronda gracias a un despliegue táctico donde el Cholo fue el eje emocional.

Marcelo Bielsa, en diversas conferencias de prensa documentadas en el archivo de la AFA, destacó siempre la capacidad de Simeone para interpretar el juego. El entrenador rosarino valoraba su lectura para presionar en campo rival y su rapidez para retroceder cuando el equipo perdía la posesión.

La frustración de Corea-Japón 2002 marcó el cierre de su etapa como jugador de selección. A pesar del resultado grupal, Simeone se retiró con la frente alta, habiendo entregado hasta la última gota de energía. Su liderazgo no dependía de la cinta de capitán, sino de su presencia física.

El concepto de "jugar con el cuchillo entre los dientes" se convirtió en su marca registrada y en un mandato para los futuros volantes centrales. Esta frase, popularizada por el propio jugador, resume una filosofía donde la competitividad es el valor supremo por encima del lucimiento personal.

En la obra Simeone. Vivir con pasión, se detalla cómo el mediocampista estudiaba a sus rivales con minuciosidad antes de cada compromiso internacional. Esa preparación teórica le permitía anticipar jugadas y compensar cualquier déficit de velocidad con un posicionamiento siempre impecable.

La herencia de Diego Simeone en el predio de Ezeiza es tangible en cada camada que prioriza el sentido de pertenencia. Fue el nexo ideal entre los campeones del mundo de 1986 y la generación que compitió en el siglo XXI. Su figura es sinónimo de resistencia y temperamento inquebrantable.

Estadísticamente, sus números lo sitúan en el olimpo de los mediocampistas históricos de la Selección Argentina. Disputó tres Mundiales y cuatro Copas América, logrando una efectividad notable en torneos de eliminación directa. Su nombre está asociado a los años más competitivos del seleccionado nacional.

El perfil del Cholo trasciende la estadística para instalarse en la mitología del fútbol argentino como el guerrero definitivo. Su capacidad para entender el lenguaje del mediocampo lo transformó en un referente eterno. Hoy, su legado sigue siendo la vara con la que se mide la entrega albiceleste.