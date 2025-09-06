Dieron por perdido el partido a Independiente en un fallo insólito

Independiente formalizó ayer un reclamo institucional ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), solicitando el retiro inmediato de toda referencia al club en el Museo del ente organizador, la devolución de trofeos y materiales históricos, y el cese del uso de su nombre en actividades promocionales sin autorización expresa.

La entidad de Avellaneda difundió un comunicado en el que cuestiona el uso de su legado deportivo en el museo oficial de la confederación, sin haber sido consultada ni reconocida como parte activa en la curaduría de contenidos sea”.

En el texto publicado en las redes sociales del club, Independiente exige que se retiren menciones, imágenes y objetos vinculados al club hasta tanto se establezca un acuerdo formal que garantice el respeto por su historia y patrimonio.

Además, el club reclama la restitución de trofeos y materiales que considera de su propiedad y que actualmente se encuentran en poder de CONMEBOL. La institución advierte que no permitirá el uso de su nombre, escudo ni logros deportivos en campañas comerciales o institucionales sin su consentimiento, y subraya que cualquier representación de su legado debe contar con participación directa del club.

En paralelo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, envió una carta formal al titular de Conmebol, Alejandro Domínguez, en la que expresa preocupación por decisiones que afectan directamente a la institución y su masa societaria.

A su vez, Grindetti remarca que el club, con más de 120 años de historia y más de 170.000 socios, exige transparencia y respeto por sus valores institucionales en cualquier instancia de representación regional. Independiente, siete veces campeón de la Copa Libertadores, sostiene que su legado no puede ser utilizado sin su participación activa y sin garantías de preservación institucional.

La respuesta chilena no se hizo esperar.

Universidad de Chile emitió un comunicado en el que condena de forma “enérgica y categórica” la carta pública enviada por el Club Atlético Independiente al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

En el texto compartido en las redes sociales, Universidad de Chile aclaró que no comparte las sanciones aplicadas por la Comisión Disciplinaria de Conmebol, pero subraya que el disenso debe canalizarse por vías reglamentarias, sin recurrir a descalificaciones ni injurias.

En ese sentido, el club chileno cuestionó el tono de la misiva de Independiente, al que acusa de “promover el odio y ejercer violencia” mediante declaraciones que afectan no solo a su club, sino también a la Confederación y a su presidente, quien, según recalca, no tiene injerencia sobre los órganos disciplinarios, los cuales actúan de forma autónoma.

El comunicado no especificó qué medidas concretas podrían adoptarse, pero marca un quiebre en la relación entre ambas entidades, en medio de un conflicto que trasciende lo deportivo .y pone en tensión el marco de convivencia entre clubes sudamericanos.