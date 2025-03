Dos argentinos sueltos en Miami

El ATP 1000 del sol en la Florida, que desde hace unos años se mudó de Crandon Park en Key Biscayne al gigantesco Hard Rock Stadium en Miami Gardens, al norte de la ciudad, viene ofreciendo numerosas sorpresas tanto en la rama femenina como en la masculina. El escenario en el que el equipo de fútbol americano Miami Dolphins sostiene su localía, es también el espacio de una fecha del calendario de la Fórmula 1 que se disputará el próximo 4 de mayo, así cómo ha sido sede de la final de la Copa América de fútbol 2024 y será protagonista también del próximo mundial de la FIFA en 2026.

Todos estos antecedentes y el porvenir quedaron en segundo plano cuando en el estadio principal irrumpió la figura inconmensurable de Lionel Messi. El astro del Inter Miami presenció la semifinal en la que el serbio Novak Djokovic derrotó a Grigor Dimitrov por 6-2 6-3 y se robó las miradas y atención del público ante cada movimiento.

“Fue la primera vez que jugué frente a él, lo vi jugar varias veces con Argentina, incluyendo las finales de la copa del mundo y también el año pasado creo que una vez en Los Ángeles con el Inter de Miami. Obviamente, estoy encantado por el hecho de que haya traído a toda su familia. Lo vi después del match, me vino a visitar el vestuario, pasamos un rato charlando, intercambiamos regalos que ya verán en las fotos, la verdad es que es un gran honor. Él es un atleta tan grande, no sólo un gran futbolista, su impacto en el mundo del deporte en los últimos 20 años ha sido inmenso y tenerlo a él viéndome a mi me da una gran satisfacción y también me genera un poco de presión”, comentó Djokovic en rueda de prensa.

El otro argentino destacado esta semana fue Francisco Cerúndolo. El de Buenos Aires tuvo actuaciones muy destacadas, en las que dejó en el camino al estadounidense Tommy Paul y al noruego Casper Ruud, respectivamente, para caer muy ajustadamente en cuartos de final frente al búlgaro Grigor Dimitrov, en un encuentro que pudo haber ido para cualquier lado y en el que inclusive Cerúndolo tuvo match point. Su desempeño dejó en claro que su nivel de juego está a la altura de los mejores 20 del ranking ATP y que tiene herramientas para pelear contra cualquiera en cualquier superficie. Fue una semana muy positiva para su continua evolución. El propio jugador, sin desconocer la desazón de la derrota, pudo reconocer que siente que “pertenece a esta élite”, y ese “creérsela” no en tono sobrador sino de confianza, es la saga de un camino virtuoso hacia la consolidación y el consecuente ascenso en el ranking.

* Desde Miami

Sabalenka, la número 1

R.P.

Tras dos dolorosas finales perdidas este año, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka se coronó por primera vez en el torneo WTA 1000 de Miami al vencer en la final a la estadounidense Jessica Pegula.

La número uno mundial superó a Pegula por 7-5 y 6-2 poniendo un broche de oro a dos espectaculares semanas en Florida en las que no cedió un solo set.

Sabalenka se hizo así con su primer gran trofeo del año tras sus inesperadas derrotas en la final del Abierto de Australia, donde Madison Keys la apartó de una tercera corona consecutiva, y el WTA 1000 de Indian Wells, donde fue emboscada por la joya rusa Mirra Andreeva, de 17 años.

En su última exhibición, la estrella bielorrusa le asestó a la experimentada Pegula una dura tercera derrota ante su público.