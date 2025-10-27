La nueva ausencia de Edinson Cavani entre los convocados de Boca Juniors volvió a encender interrogantes sobre la situación del experimentado goleador uruguayo en el club.

Con dos años cumplidos y disputando su tercera temporada con Boca, los números de Edinson Cavani reflejan el desarrollo de una historia que mantiene un desenlace incierto.

Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste realizaron un imperdible informe estadístico de la carrera de Edinson Cavani, con el foco puesto en sus partidos con Boca Juniors.

También la comparativa con los otros delanteros del plantel, abriendo debate deportivo y estratégico sobre la funcionalidad del equipo.

NZ