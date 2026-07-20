El arquero paraguayo de San Lorenzo Orlando Gill fue elegido por la FIFA en el equipo ideal de las revelaciones del Mundial

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 llegó a su fin con la consagración de España tras vencer a Argentina en Nueva Jersey, pero las repercusiones de la máxima cita continúan. La FIFA dio a conocer de forma oficial el once ideal de los futbolistas revelación del torneo y la gran sorpresa para la Liga Profesional fue la inclusión de un protagonista del fútbol local.

Se trata del arquero Orlando Gill, quien actualmente defiende la camiseta de San Lorenzo de Almagro y tuvo una labor consagratoria custodiando los tres palos de la Selección de Paraguay. A sus 26 años, pasó del anonimato internacional a transformarse en una de las figuras estadísticas del certamen en su posición.

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El jugador guaraní lideró las planillas técnicas de la federación internacional al totalizar 28 atajadas claves a lo largo de la competencia. Su rendimiento regular le permitió registrar una destacada calificación promedio de 8,26 en la fase de grupos.

El arquero del conjunto de Boedo acumuló además dos vallas invictas y tuvo su punto más alto en la histórica tanda de penales frente a Alemania, donde fue el héroe de la clasificación de su combinado en los 16avos de final, antes de despedirse en octavos ante la Francia de Kylian Mbappé.

El guardameta guaraní lideró las planillas técnicas de la federación internacional al totalizar 28 atajadas claves a lo largo de la competencia

Esta seguidilla de actuaciones consagratorias en la cita norteamericana no tardó en mover el mercado de pases europeo, ya que su gran nivel provocó el inmediato interés de gigantes del continente como el Bayern Múnich de Alemania, que busca reforzar su equipo con la figura sudamericana.

Quiénes integran el resto de la formación elegida por la FIFA

El equipo de las revelaciones de la FIFA incluyó promesas. En el sector defensivo sobresalieron Nico O'Reilly, mediocampista reconvertido del Manchester City inglés con un 90% de eficacia en pases, y el español Pau Cubarsí, central de Barcelona galardonado como el Mejor Joven tras coronarse campeón.

La zona baja de este selecto grupo se completó con la sorpresiva irrupción del caboverdiano Lopes Cabral, actual futbolista del Trabzonspor turco, quien capturó los flashes globales por marcarle un golazo de media distancia a la Selección Argentina.

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El mediocampo del once ideal de juveniles destacados estuvo compuesto por el colombiano Gustavo Puerta (Racing de Santander), el sueco Lucas Bergvall (Tottenham), el marroquí Ayyoub Bouaddi (Lille) y la joya mexicana de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, todos bajo el radar de las principales ligas europeas.

La delantera de la formación premiada por el organismo internacional alineó al noruego Antonio Nusa del RB Leipzig, al marfileño Yan Diomande —quien ya selló su transferencia al Paris Saint-Germain— y al suizo Johan Manzambi, atacante del Friburgo que aportó tres goles y dos asistencias pese a una lesión física.