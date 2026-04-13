El calendario de la Selección Argentina en el Mundial 2026: sedes, fechas y horarios del campeón

Tras conocerse el calendario del Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección Argentina tiene confirmado su fixture para el certamen mas importante del fútbol. El equipo capitaneado por Lionel Messi conforma el grupo J, junto a Argelia, Austria y Jordania.

Este Mundial, el primero con 48 selecciones, obligará a una logística de traslado extensa que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya planificó para las dos sedes iniciales.

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Fixture de Argentina en el Mundial 2026: calendario, partidos y horarios

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia | Martes 16/06, 22.00 | Kansas City Stadium

Fecha 2

Argentina vs. Austria | Lunes 22/06, 14.00 | Dallas Stadium

Fecha 3

Argentina vs. Jordania | Sábado 27/06, 23.00 | Dallas Stadium

El fixture completo del Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá con 104 partidos y final en Nueva Jersey

Posibles cruces de 16avos de final

En caso de superar la fase de grupos, que meterá a los dos primeros y a los ocho mejores tercero en 16avos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá tres posibilidades:

-Si es primero, chocará contra el segundo de la Zona A, que integran España, Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay.

Fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026

-Si es segundo, lo hará contra el puntero del mismo grupo.

-En caso de ser tercero, se podría cruzar con cinco rivales: los ganadores de los grupos D, G, L, B y K.

El certamen iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y la definición quedó programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La nueva edición introdujo el formato de 48 equipos, lo que elevó la cifras a 104 encuentros a lo largo de 39 días de competencia.